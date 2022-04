L'Arezzo, i conti, la delicata sfida con il Poggibonsi e la schiarita tra società e tifosi che potrebbero tornare in curva

Nicola Brandini 09 aprile 2022 a

Alla vigilia della sfida casalinga contro il Poggibonsi, si alzano notevolmente le probabilità che i gruppi organizzati della curva tornino sui gradoni della “Minghelli” a sostenere l’Arezzo.

Nel pomeriggio di ieri, infatti, allo stadio si sono incontrati per un colloquio informale l’amministratore delegato della S.S. Arezzo Sabatino Selvaggio e alcuni membri del direttivo di Orgoglio Amaranto. Sul tavolo, “in un clima di piena collaborazione”, come si legge in una nota della società pubblicata a margine dell’incontro, c’era la questione dei conti che la società amaranto si è impegnata a risanare dopo la turbolenta assemblea dei soci di febbraio.

L’incontro è stato positivo, e lo conferma anche il comunicato diramato nel tardo pomeriggio dalla S.S. Arezzo. “Il socio di maggioranza – si legge nella nota – ha provveduto in questi giorni al versamento della cifra necessaria per andare a coprire nella misura del 25% la sottoscrizione dell’aumento di capitale decisa dal consiglio di amministrazione. Tale versamento – prosegue il comunicato – è stato effettuato ancor prima della scadenza fissata del prossimo 24 aprile a conferma degli impegni presi, anche in funzione di una migliore gestione ordinaria del club, inclusi i pagamenti di scadenze pregresse”.

Dove per scadenze pregresse s’intendono gli F24 e altre scadenze simili. Adesso la palla passa ad Orgoglio Amaranto, il quale come socio di minoranza dovrà versare il 25% della propria quota parte e che verrà versata la prossima settimana. Poi ci sono i gruppi della Sud, che dopo questa “mossa” della società dovranno decidere se rientrare allo stadio oppure proseguire nella contestazione.

Adesso è fin troppo facile immaginare che, dopo l’incontro di ieri allo stadio tra società e Orgoglio Amaranto, ci sarà anche un colloquio più informale tra lo stesso socio che detiene l’uno per cento e i gruppi della “Minghelli”.

Non resta che aspettare domani pomeriggio, quando alle 15 al Comunale il signor Peletti di Crema – coadiuvato da Rastelli di Ostia e Giudice di Frosinone – darà il fischio d’inizio per Arezzo-Poggibonsi. Sfida molto delicata per mister Mariotti e i suoi, che dovranno avere la meglio sulla difesa meno battuta del campionato se vorranno mantenere una buona posizione playoff.

Partirà tutto da lì, a fine stagione: se i conti saranno in ordine (e sembrerebbe che si vada verso questa direzione) e la squadra si giocherà i playoff, si alzeranno notevolmente anche le probabilità che l’Arezzo possa essere ripescata in serie C.

