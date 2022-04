Cacciato di casa dalla compagna dopo litigio: era ai domiciliari e scatta arresto per evasione

Alessandro Antonini 10 aprile 2022 a

a

a

E’ evaso dai domiciliari a Montevarchi perché buttato fuori di casa dalla compagna dopo un litigio. Così dopo aver vagato due giorni ha deciso di prendere un treno diretto a Perugia: alla stazione di Fontivegge si è consegnato alla polizia ferroviaria.

Ieri l’udienza di convalida: visto che è recidivo e non ha altra dimora, non sapendo dove andare per scontare i domiciliari, per lui si sono aperte le porte del carcere. La vicenda è stata raccontata così dal 32enne polacco finito davanti al giudice Alberto Avenoso, come conferma l’avvocato d’ufficio Mauro Dottori.

Non è la prima volta che l’uomo viene incriminato proprio per l’evasione e la violazione della misura cautelare. E’ successo anche il mese scorso. Il 32enne in tribunale avrebbe detto che si è trovato costretto ad abbandonare l’immobile dove era confinato per un precedente reato.

Della locazione infatti era titolare la compagna e quando quest’ultima ha deciso di cacciarlo e di andare a sua volta a Venezia si è trovato giocoforza fuori di casa. Da qui a 48 ore la decisione di prendere il treno, percorrere in circa un’ora e mezza gli 81 chilometri che separano Montevarchi dal capoluogo umbro e affidarsi ai primi operatori delle forze dell’ordine incontrati, gli agenti della polizia ferroviaria dentro al terminal di Fontivegge.

Da lì la spiegazione dei fatti ai poliziotti e l’inevitabile arresto. La vicenda ha un precedente similare avvenuto due mesi fa ad Assisi. In quel caso però è stato l’uomo, un 44enne assisiate, a chiamare la polizia e dire di voler scontare la misura in carcere perché non sopportava più la moglie. I due avevano rotto i rapporti e l’uomo è arrivato a minacciare l’evasione al telefono con l’operatore del 113. Il 32enne invece, trovatosi costretto a andarsene dall’abitazione eletta a dimora dai giudici, non ha potuto far altro che consegnarsi. Il caso torna al tribunale di Arezzo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.