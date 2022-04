L'Arezzo alle 15 affronta il Poggibonsi e ritrova i tifosi della curva. I motivi del match

Riccardo Buffetti 10 aprile 2022 a

“Cercheremo di fare una grande partita per dimostrare che anche con le prime due della classe ce la possiamo giocare alla pari”. Sono le parole determinate e decise di mister Roberto Mariotti nella conferenza stampa alla vigilia della gara fra Arezzo e Poggibonsi, valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie D, che si disputerà oggi con fischio d’inizio ore 15 allo Stadio Comunale “Città di Arezzo”.

Dopo la sconfitta per 4-2 maturata la scorsa settimana contro il San Donato Tavarnelle, che ha visto interrompere la serie positiva di risultati utili che durava da nove giornate, l’allenatore della formazione amaranto non ha intenzione di rivedere la gara d’andata, che finì con un rotondo 4-0 a favore dei senesi: “contro il Poggibonsi le motivazioni non mancheranno. Dobbiamo riscattare la gara contro il San Donato e provare a vincere il primo scontro al vertice. Sarà una partita importante contro una squadra che sta facendo molto bene ed occupa il secondo posto in classifica”.

Tanti diffidati e assenze pesanti fra gli under della squadra: “quest’anno pare ci sia una maledizione sulle quote under. Questa mattina (ieri, ndr) si è fermato Lazzarini, e insieme allo staff medico hanno deciso che non sarà a disposizione della gara. Un piccolo risentimento che si aggiunge alle assenze di Mancino, Magliocca, Gioffrè, perciò le scelte in questo caso saranno obbligate.

Per i grandi era in dubbio Marchi, che ha ripreso soltanto da qualche giorno ad allenarsi con il gruppo dopo un’influenza, ma sarà convocato. Gestiremo anche i sei diffidati, ma questa è una partita ormai secca diciamo, e perciò va giocata con il massimo potenziale senza pensare a preservare un giocatore ammonito o meno. Considerando che la squadra in settimana si è allenata bene, sarà importante fare una bella prova anche per levare le tossine di una sconfitta - quella dello scorso fine settimana - che lascia sempre i segni”.

Una domenica che rivede anche i supporter amaranto tornare ad incitare la squadra dalla curva: “Saranno un valore aggiunto. Il calcio è bello perché ci sono i tifosi, che ti danno una spinta importante e quando lo ritengono giusto contestano, ma sono la parte fondamentale e la loro presenza non può che farci più che piacere”.

Questi i convocati: Colombo, Commisso, Balucani i portieri; Biondi, Mastino, Van Der Velden, Pinna, Ruggeri, Campaner, Zona, Frosali i difensori; a centrocampo Benedetti, Pisanu, Sicurella, Marras, Marchi, Pizzutelli; in avanti saranno presenti Marras N., Cutolo, Doratiotto, Calderini, Persano.

Orgoglio Amaranto, grazie alla partecipazione dei tifosi, ha raggiunto il primo step che gli compete per la ricapitalizzazione della Ss Arezzo. E’ infatti già predisposto il bonifico di 7.500 euro che corrisponde al 25% della cifra che serve per il mantenimento dell’1%.

Si tratta di un passaggio che il comitato reputa molto importante perché tappa di un percorso deciso in assemblea con i soci di OA e volto, insieme ai versamenti del socio di maggioranza, al risanamento dei conti e a un nuovo equilibrio economico-finanziario. Proprio questi contenuti sono stati delineati nel resoconto che la proprietà ha fatto ai membri del comitato stesso mostrando lo stato dei pagamenti aggiornato alla data odierna e la preparazione in corso in vista di un possibile ripescaggio, in attesa di conoscere nel dettaglio i criteri che saranno stabiliti per il ritorno nei professionisti.

Per il comitato questo però è da considerarsi un momento di solo passaggio perché la fetta più importante del versamento in conto aumento di capitale dovrà essere fatto nei mesi successivi.

I restanti 22.500 euro sono un impegno pesante, ma che non spaventa i membri del direttivo, consapevoli della partecipazione dei tifosi aretini alla causa amaranto.

