Vai Arezzo, così diverte: la vittoria con il Poggibonsi fa cantare di nuovo la curva Minghelli

L’Arezzo ritrova vittoria e tifosi contro il Poggibonsi. Grazie ad una doppietta di Mattia Persano, gli amaranto vincono meritatamente in rimonta 2-1 sui giallorossi secondi in classifica e restano attaccati al quarto posto, a quota 51 insieme al Follonica Gavorrano. I gruppi della “Minghelli” tornano a cantare sui gradoni della Sud e l’Arezzo gioca il miglior primo tempo della gestione Mariotti.

L'Arezzo che va e piace. Mariotti: "Complimenti ai ragazzi e ai tifosi, con un pubblico così ne avremmo vinte di più"

Per Cutolo e compagni le occasioni da gol si sprecano. Al 7’ un errore della difesa ospite permette a Calderini di arrivare alla conclusione da distanza ravvicinata, ma la palla si stampa sul palo. Il Poggibonsi non sta a guardare e al 12’ risponde con Regoli, lanciato tutto solo in profondità: la sua conclusione sbatte addosso a Colombo. Un minuto dopo Calderini scalda ancora i guantoni a Pacini e al 16’, dopo una bella azione al limite tra Cutolo e Persano, la palla arriva a Calderini che ci prova con un pallonetto che termina fuori d’un soffio.

Il secondo legno lo colpisce Calderini, che sembra avere la porta stregata: al 23’ conclusione d’interno destro, Pacini battuto, ma la palla non ne vuol sapere di entrare. E così ne approfitta il Poggibonsi, che passa in vantaggio al 26’ con Regoli che, sugli sviluppi di una punizione, anticipa tutti dopo la respinta corta di Colombo e porta in vantaggio i suoi. L’Arezzo però crea “troppo”, e alla fine il gol arriva. Al 35’ Persano, su assist di Cutolo, si gira bene in area e con un sinistro tremendo gela Pacini.

Le ultime due sfuriate in un primo tempo divertente portano le firme del solito Calderini al 37’ (Pacini ci mette ancora i guantoni) e di Donati tutto solo davanti alla porta (anche Colombo ci mette i guantoni, e salva il risultato). Nel secondo tempo i ritmi sono prevedibilmente molto più bassi, ma l’Arezzo passa subito in vantaggio dopo 12 minuti. Calderini inventa dalla sinistra, Persano anticipa tutti sul secondo palo e di testa fissa il risultato sul 2-1.

Dopodiché la partita scivola via: l’Arezzo controlla senza patemi (come non si era mai visto in stagione) e il Poggibonsi non riesce a creare pericoli dalle parti di Colombo fino al 94’. Persano sfiora la tripletta in scivolata al 71’ su assist perfetto di Niccolò Marras (per lui esordio stagionale). L’Arezzo vince il primo scontro diretto della stagione, ritrova il sostegno dei suoi tifosi e tiene il passo del Follonica Gavorrano. Sarà una dura lotta fino alla fine per il terzo posto, ma se l’Arezzo giocherà sempre così ci sarà da divertirsi.

TABELLINO

AREZZO (4-3-3): Colombo; Campaner, Biondi, Frosali, Zona; Marras D. (63' Marras N.), Pizzutelli (63' Pisanu), Benedetti; Cutolo (63' Marchi), Persano (87' Doratiotto), Calderini.

A disposizione: Balucani, Mastino, Van Der Velden, Pinna, Ruggeri.

Allenatore: Marco Mariotti.

POGGIBONSI (3-5-2): Pacini; Cecchi, De Vitis, Borri; Donati (46' Muscas), Mazzolli, Gistri (74' Motti), Barbera, Poggesi; Regoli, Riccobono (46' Bellini).

A disposizione: Venè, Rimondi, Ballerini, Manfredi, Camilli, Renzi.

Allenatore: Stefano Calderini.

ARBITRO: Marco Peletti di Crema (Alessandro Rastelli di Ostia Lido – Marco Giudice di Frosinone).

RETI: 26' Regoli, 35' Persano, 57' Persano.

Spettatori: 840. Recupero: 1' + 4’. Angoli: 8-2. Ammoniti: 17' Biondi, 25' Campaner, 45'+1 Riccobono, 55' Pizzutelli, 58' Barbera, 65' Borri.

