Arezzo, maltrattamenti ai genitori: donna arrestata dalla polizia dopo aggressione

Triste storia di violenze domestiche in città. Una donna di 44 anni è stata arrestata dalla polizia di Stato dopo un episodio, non l’unico, di aggressione verso i propri genitori. Esasperati dal comportamento della figlia, hanno chiesto aiuto ed è intervenuta la Volante della Questura. Anche in precedenza, è emerso, la donna si era scagliata a malo modo verso il padre e la madre. Problemi di instabilità dell’umore, una situazione di tensione e conflittualità sfociata nell’arresto. Con immaginabile sacrificio e comprensibile dolore, i genitori hanno dovuto chiamare a casa la polizia. Segue il caso il pm Angela Masiello. La 44enne è rinchiusa nel carcere di Sollicciano e oggi è in programma l’udienza di convalida.

