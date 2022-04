Arezzo, turismo: Pasqua verso il tutto esaurito, nuovo video promuove l'outdoor

Luca Serafini 12 aprile 2022 a

Per il turismo la Pasqua torna ad avere un colore roseo come ai tempi di prima del Covid. Prossimo fine settimana con la previsione del tutto esaurito nelle strutture ricettive della città. Pur facendo gli scongiuri, perché i dati hanno valore “dopo” e non “prima”, è Laura Lodone, responsabile area turismo di Confcommercio, a confermare il trend positivo delle prenotazioni.

“Da quello che ci risulta, per Pasqua la città di Arezzo sarà al completo, come non avveniva dal 2019” dice Lodone “e anche per il ponte del 25 aprile ci sono buoni segnali benché da qui ad allora ci siano molti giorni per conferme o disdette”. Un turismo italiano quasi per intero. “Gli stranieri iniziano a muoversi con la Pentecoste, quando le scuole finiscono e le famiglie si spostano”, prosegue Laura Lodone.

Le previsioni di Confcommercio, sulla base dei raccolti ta hotel, agriturismi e b&b, trovano riscontro nell’analisi di Campeggi.com, portale per campeggi e villaggi vacanze, che ha studiato le richieste di arrivate tramite la propria piattaforma. “La meta più gettonata per le vacanze outdoor in questo periodo dell’anno è la Toscana con il 39% delle preferenze”, sostiene Campeggi.com “di cui un 88% concentrato sul mare, con la zona di Livorno in prima linea, il restante 45% invece è interessato alle città d’arte con Firenze e Arezzo a guidare le ricerche”.

Dietro alla Toscana seguono Emilia Romagna (26%) e Puglia (22%). E sul fronte outdoor ad Arezzo si moltiplicano gli sforzi di associazioni di categoria, istituzioni pubbliche e privati. I frutti si cominciano a sentire. E grandi aspettative sono legate alle attività promozionali come il nuovissimo video “Terra d’Arezzo Outdoor” realizzato da Paolo Sodi e che sarà veicolato a livello nazionale. Paesaggi aretini, della città e della provincia, il sole che sorge, musica rilassante, voglia di natura ed emozioni: un filmato molto bello, lanciato dalla Fondazione Arezzo Intour, che stimola il turista con l’esigenza della scoperta, del movimento, dell’immersione tra natura, arte, storia, sapori.

Intanto, un passo alla volta, eccoci a ridosso della Pasqua. Lo scorso aprile, nel 2021 ancora attanagliato dal virus, il tasso di occupazione delle disponibilità di accoglienza turistica si fermò al 47 per cento. La stagione risultò bloccata dalla pandemia, con le restrizioni e gli impedimenti delle zone gialle, arancioni, rosse. Poi il boom degli spostamenti e dei flussi scattò con il luglio.

Quest’anno la stagione turistica bussa già forte alle porte. Anche in provincia, tra Valdichiana, Valtiberina, Casentino e Valdarno c’è un palpabile risveglio: ovunque ci si prepara a giocare al meglio le proprie carte. Voglia di vacanze, voglia di spalancare occhi e polmoni, di assaporare città e territorio.

