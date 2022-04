Arezzo, rinviata la partenza dell'isola pedonale. Temperature ancora troppo basse

Francesca Muzzi 12 aprile 2022 a

Rinviata la partenza dell’isola pedonale. Sarebbe dovuta iniziare venerdì 15 aprile, ma “viste le temperature ancora fredde soprattutto la sera - annuncia l’assessore Simone Chierici - abbiamo preferito posticipare”. Dietro la decisione dello slittamento, c’è stata la richiesta dei ristoratori, soprattutto quelli di via Roma e di via Crispi. “Rischiamo di chiudere la città”, sottolinea Federico Vestri presidente provinciale dei ristoratori di Confcommercio, “e di non avere clienti”. Ieri, c’era stato comunque un giro complessivo di tutti gli esercenti non solo quelli di via Roma e via Crispi per sapere che cosa ne pensavano dello spostamento. “Le temperature sono ancora troppo rigide”, aveva detto Gianluca Rosai responsabile eventi e categorie economiche Confcommercio “per sedersi fuori e cenare”. “Abbiamo preso questa decisione - sottolinea ancora Chierici - per una questione di rispetto per tutti. E’ troppo freddo e rischiare di chiudere alcune zone della città per vedere i tavolini vuoti, non ci sembrava il caso. Meglio aspettare che arrivi il caldo e cominciare bene, anche per rispetto ai residenti che magari si trovano la città chiusa e le strade deserte”. E quindi si parte tra una settimana? “Adesso è difficile dirlo vediamo come sarà il tempo. Se non fosse il fine settimana del 25 di aprile, sarà quello successivo”. Federico Vestri aggiunge: “La nostra richiesta è stata accettata ed è la strada migliore. Perché ci poteva essere un risultato contrario e cioè locali vuoti fuori e pure le strade”. Ma, quando partirà, come sarà e quali strade verranno chiuse? Rispetto all’isola pedonale di un anno fa, ci sono delle modifiche a cominciare dalle strade che non saranno interessate. Restano aperte via Guido Monaco, via Cavour e piazza della Badia e questo per cercare di arginare la mala movida che ogni fine settimana, purtroppo, si ripete nelle zone sopra citate. Ma nonostante che via Guido Monaco non sarà chiusa, l’amministrazione comunale ha trovato comunque una scappatoia per andare incontro alle esigenze dei ristoratori. Ci saranno, infatti dei divieti di sosta, solo in Guido Monaco, per consentire a chi ha i locali di potere mettere fuori i tavolini. Le strade dunque che saranno interessate dalla zona pedonale saranno: via Roma, via Crispi (fino a via Margaritone), via della Bicchieraia, via Mazzini, via San Lorentino. Gli orari che interesseranno la zona pedonale vanno dalle 19 alle 24 di ogni venerdì e sabato. Per quanto riguarda invece gli spazi esterni che rispetto ad un anno fa, quando c’era l’emergenza Covid, erano gratuiti - quelli aggiuntivi - quest’anno gli esercenti avranno un abbattimento del 20 per cento del canone. Per il momento però tavolini e quanto altro restano parcheggiati in attesa che il tempo permetta a turisti e aretini di cenare fuori.

