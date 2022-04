Arezzo, riapre la piscina no green pass. Ma solo per gli atleti

Francesca Muzzi 12 aprile 2022 a

Avrebbe dovuto riaprire lunedì e invece lo farà oggi. La piscina comunale apre dopo tre mesi dalla chiusura che il sindaco Alessandro Ghinelli aveva ordinato, perché il gestore - Valter Magara - non chiedeva il green pass. Non lo farà nemmeno ora e sarà la società Chimera Nuoto a chiedere il certificato verde agli atleti. La piscina infatti riaprirà solo per loro. Almeno per il momento. Poi - lunedì 2 maggio - toccherà a tutti gli sportivi che praticamente hanno perso un anno di attività. La struttura tornerà fruibile a tutti a maggio, quando non sarà più in vigore il green pass. La riapertura sarebbe dovuta avvenire lunedì scorso, ma un problema nell’impianto di riscaldamento ha fatto slittare la data di 48 ore. E dunque oggi sarà il giorno. Gli atleti, fino a questo momento, si sono allenati a Subbiano, e nonostante il disagio del viaggio, hanno comunque sempre conseguito straordinari risultati nelle varie competizioni sportive. La vicenda della piscina no green pass comincia subito dopo l’estate quando con l’inizio dei corsi di nuoto, iniziano anche i controlli, perché il gestore non chiede il certificato verde. Dopo tre multe, a gennaio arriva lo stop del sindaco Alessandro Ghinelli che con un’ordinanza firma la chiusura dell’impianto. E’ il 19 di gennaio e la piscina comunale da allora resta chiusa. Il gestore, in un successivo incontro con il sindaco Ghinelli, lamenta anche il costo di luce e gas. “La riapertura - aveva detto Magara - servirà per proporre progetti tecnici che riducano i costi energetici, che non potranno essere scaricati sull’utenza. Il sindaco, si è dichiarato interessato, ma non sono più possibili rinvii o impegni verbali. L’impianto deve poter riprendere a pieno regime le proprie attività e ciò è possibile utilizzando i fondi per la riqualificazione che sono accessibili solo alle pubbliche amministrazioni e finalizzati anche a impianti come la stessa piscina”. Da oggi dunque si riparte.

