Arezzo, morte di Helenia: procura fa appello contro assoluzione automobilista. "Colpo di sonno patologico? Aveva preso sonnifero"

“Assoluzione dell’automobilista sbagliata, processo da rifare”. Il caso di Helenia Rapini non è affatto chiuso: il procuratore Roberto Rossi ha depositato ieri l’atto di appello contro la sentenza sulla vicenda della ragazza morta in auto a 29 anni, il 6 novembre 2019, sulla via di Ristradella nei pressi di Arezzo. Centrata in pieno da un’altra macchina che invase la sua corsia e le andò dritta contro. Non convince affatto il magistrato la tesi della sindrome Osas: il colpo di sonno patologico (quindi non punibile) che avrebbe reso incosciente Marco Caneschi.

L’uomo al volante, secondo il verdetto pronunciato l’11 gennaio scorso, era ignaro di soffrire di quella malattia. Poco credibile, per il procuratore, non dimostrato. Si dovevano piuttosto svolgere accurate indagini e accertamenti medico legali, sostiene Rossi, sul farmaco che, è certo, aveva assunto l’automobilista: per l’appunto un sonnifero. Da qui la richiesta alla Corte di appello di Firenze di rinnovare la perizia medico legale. Proprio quello che sosteneva la famiglia Rapini, non ascoltata nel processo in quanto non costituita parte civile per l’avvenuto risarcimento da parte dell’assicurazione. L’avvocato Francesco Valli aveva tentato, senza riuscirci, di far recepire nel processo per omicidio colposo l’esito della consulenza del professor Todisco: “Incidente causato dalla assunzione volontaria e consapevole da parte dell'imputato del sonnifero Delorazepam”.

Le tracce del farmaco, ribadisce oggi l’avvocato Valli “furono rinvenute del sangue del Caneschi il giorno del sinistro, come risulta dagli atti”. Tenace in tutto questo periodo, mai rassegnato, l’avvocato Valli a nome della famiglia di Helenia, accoglie con “soddisfazione” la notizia del ricorso presentato dal procuratore, dopo che in udienza il pm Julia Maggiore aveva chiesto l’assoluzione. I familiari della ragazza sorridente che lavorava al canile “confidano nella riforma di questa sentenza ingiusta e senza precedenti: la Cassazione ha sempre ribadito che affinché il sonno possa rientrare nella nozione di malore improvviso e scusare l'autore dell'incidente occorre fornire la prova che si tratti di sonno patologico sopraggiunto senza sintomi premonitori e segni pregressi della malattia, cosa che non vi è affatto stata”. Ed è severo il procuratore Rossi nell’atto di impugnazione.

Parla di “inadeguata valutazione dei fatti e mancata considerazione di elementi di prova determinanti”. La decisione del gup Giulia Soldini (“il fatto non costituisce reato”) poggia, per la procura, sulle errate conclusioni della consulenza di parte del dottor Pasquale Giuseppe Macrì e del perito del giudice, il dottor Pier Guido Ciabatti. Entrambi parlano di imputato affetto da “apnee ostruttive del sonno” con perdite di coscienza improvvise e non evitabili. Patologia che prima di quel pomeriggio non si sarebbe mai manifestata. Ma, obietta Rossi: serviva una diagnosi “non per esclusione” bensì sorretta da “prove scientifiche inoppugnabili”.

E’ “una conclusione non poco azzardata”, affermare l’esistenza dell’Osas solo perché in ospedale gli fu riscontrata una ipertensione, che di solito accompagna la sindrome. Non convince il procuratore che l’imputato in 46 anni di vita non avesse mai avuto un sintomo e questo si sia manifestato proprio nel momento in cui sopraggiungeva la povera Helenia. Nessun sintomo neanche durante la degenza a Careggi. Severissimo, poi, il dottor Rossi, quando parla di “ingiustificata trascuratezza” da parte di consulente e perito di un dato “oggettivo” che emergeva dal processo: il risultato delle analisi del sangue. La presenza, cioè, di benzodiazepine - delorazepan, in concentrazione definita “nel range considerato terapeutico”.

Farmaco prescritto per stati ansiosi e insonnia, per il quale si raccomanda particolare attenzione nel porsi alla guida per riduzione della prontezza di riflessi e sonnolenza. Quel giorno l’uomo, in stato di stress accertato dagli atti clinici, “agiva sotto l’effetto di un sonnifero” eppure, lamenta Rossi, “consulente e perito si affannano a cercare le cause del colpo di sonno in patologie mai diagnosticate prima al paziente”. Per il procuratore l’imputato “non può invocare alcuna scusante”. Parola ai giudici fiorentini.

