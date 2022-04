Le Ville di Monterchi: vanno alla messa e trovano la casa svaligiata dai ladri

13 aprile 2022 a

a

a

Danni ingenti, la casa messa completamente a soqquadro ma il bottino alla fine è risultato ben al dì sotto di quelle che erano le aspettative. Furto nella mattinata di domenica all’interno di un’abitazione di Le Ville Monterchi: i proprietari, coniugi 80enni, si trovavano a Messa quando i malviventi sono entrati in azione. L’amara sorpresa è avvenuta solamente al ritorno: a quel punto non è rimasto che allertare i carabinieri della locale stazione e sporgere denuncia. I pensionati si sono allontanati dalla propria abitazione per circa un’ora, ciò lascia intendere che la banda di ladri monitorava attentamente i loro spostamenti. Malviventi che sarebbero penetrati forzando una piccola porta laterale: una volta all’interno hanno arraffato tutto quello che era possibile, tra cui alcuni monili in oro e del denaro contante, causando anche dei danni. Dopo la denuncia sono in corso le indagini da parte dei militari dell’Arma per raccogliere elementi utili per risalire agli autori del gesto. Da quello che emerge sarebbero stati raccolti anche alcuni fotogrammi di impianti di videosorveglianza presenti nella località di Le Ville Monterchi. Questa è stata l’unica segnalazione avuta ai carabinieri della Compagnia di Sansepolcro: visto l’orario insolito, non è da escludere che la banda possa essere giunta in Valtiberina col chiaro obiettivo di colpire in quell’abitazione e far perdere subito le tracce. Così alla fine è stato.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.