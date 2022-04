Torna Oroarezzo dal 7 maggio ad Arezzo Fiere e Congressi. Ulivi e specchi a fare da scenografia

13 aprile 2022 a

Saranno ulivi e specchi a fare da scenografia a Oroarezzo 2022 e a dare il benvenuto ad aziende e visitatori di questa edizione che segna il ritorno in presenza della manifestazione organizzata da IEG e in programma dal 7 al 10 maggio. Un concept nel segno della pace, quello ideato dal direttore creativo Beppe Angiolini per caratterizzare l’immagine dell’evento che tra poche settimane si aprirà negli spazi dell’Arezzo Fiere e Congressi.

“A distanza di tre anni dall’ultima edizione” sottolinea Lorenzo Cagnoni, presidente di Italian Exhibition Group, “i preparativi per Oroarezzo non possono che essere accompagnati dalla soddisfazione di trovarci finalmente in condizioni favorevoli per garantire lo svolgimento in presenza di un appuntamento decisivo per il business del settore orafo-gioielliero. E’ la testimonianza dell’impegno corale e di un dialogo sempre più forte con i protagonisti aretini dell’industry, le istituzioni e le associazioni di categoria. La collaborazione continua con gli stakeholder di un distretto fondamentale per il successo del gioiello made in Italy nel mondo, sempre al fianco di IEG nelle numerose iniziative con cui abbiamo tenuto accesi i riflettori su questo territorio anche durante la pandemia - da Premiere digital edition nel 2020 a We are Jewellery e al primo summit del Gioiello italiano lo scorso anno, oltre agli eventi internazionali come Vicenzaoro e JGT Dubai - si è rivelata strategica nella ripresa complessiva dell’intero comparto”.

Per il sindaco Alessandro Ghinelli “Oroarezzo torna in presenza e lo fa in un momento storico importante per tutto il comparto orafo aretino. Nonostante le difficoltà, il nostro distretto è riuscito a contenere gli effetti negativi della pandemia puntando su innovazione, varietà di prodotto e qualità, e a mantenere la propria leadership nel distretto orafo per numero di imprese e addetti. La guerra sta portando di nuovo incertezza e preoccupazione tra gli operatori, ma credo fortemente che questa fiera possa rappresentare un fiducioso segnale di ripartenza, e Arezzo è pronta ad accogliere nuovamente il meglio dell’oreficeria e della gioielleria made in Italy, con buyers da tutto il mondo. Il legame tra la nostra terra e l’oro è indissolubile e identitario, veicolo di promozione

e affermazione al quale negli ultimi anni abbiamo affiancato lo sviluppo della sua vocazione turistica e culturale. La fiera rappresenta un appuntamento fondamentale, con una ricaduta davvero importante in termini economici e di visibilità: i nostri imprenditori non si faranno trovare impreparati, l’entusiasmo non mancherà”. Sottolinea Massimo Guasconi, presidente della Camera di commercio di Arezzo e Siena: “Produzioni di alta qualità, frutto di un patrimonio di tradizione, abilità tecnica, stile e design che hanno permesso alle nostre imprese, anche in un periodo così difficile, di riscuotere apprezzamenti e successi di vendita nei mercati internazionali. Un ritorno molto atteso, che Camera di commercio, partner della manifestazione fin dalla sua nascita, non può che accogliere quindi con grande soddisfazione”.

Ed è infine lo stesso Beppe Angiolini ad anticipare i contenuti del suo concept, quella scenografia che vedrà protagonisti ulivi e specchi: “Gli ulivi sono gli alberi più carichi di significato che la natura rappresenta in Italia e in particolare in Toscana. Sono simbolo di pace, ma anche di produttività con l’olio elemento essenziale della nostra quotidianità. Ma anche di longevità, della fatica e dei tormenti dell’umano vivere”. “Il mondo degli specchi” continua Angiolini, “vuol essere il mondo degli uomini che comunicano per un futuro magnetico e illuminato. La luce infatti rappresenta la visione, la consapevolezza e la saggezza. Gli ulivi siamo noi allo specchio”.

