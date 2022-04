Arezzo, Pupo e la mamma cantano insieme "Su di noi"

Francesca Muzzi 14 aprile 2022 a

Mamma e figlio insieme cantano Su di noi. E tutto diventa straordinario quando i protagonisti sono Pupo e la signora Irene che ha festeggiato, lo scorso 13 aprile, 89 anni. Il video, che il cantante ha messo sui social, è stato girato alla Casa di Anna, dove la signora è ospite. Stelle filanti, dolci e in primo piano Pupo con la sua chitarra. “Siamo a celebrare gli 89 anni della mia mamma - dice Pupo - Qui alla Casa di Anna che è diventata anche la Casa di Irene. Siamo con degli amici e delle amiche della mia mamma e abbiamo scelto la canzone che la mia mamma canta sempre, perché lei è positiva, così come lo siamo tutti noi”. Poi Pupo mostra le candeline - un 8 e un 9 - e dice “queste le conserviamo, perché presto le useremo per festeggiare anche i 98 anni”. E poi intona la canzone Su di noi. Mamma Irene non si fa pregare e comincia a cantare con il figlio. Un siparietto tenero che ben presto coinvolge tutti gli ospiti e gli amici della Casa di Anna. Pupo è molto legato alla mamma alla quale, compatibilmente con i propri impegni lavorativi, fa visita appena può.

E in questi giorni di Pasqua anche lui, si concede qualche ora di riposo prima di riprendere a lavorare e coglie l’occasione anche per fare gli auguri agli aretini. “Faccio gli auguri a tutti gli aretini per questa Pasqua. C’è veramente bisogno di resurrezione e rinascimento in tutti i sensi. Per chi crede e per chi non crede”. Prosegue Pupo: “Noi viviamo in un luogo meraviglioso che è Arezzo e la sua provincia ricco di tutto, non ci manca nulla. Quindi amici dobbiamo andarne fieri ed orgogliosi”.

Pupo ha girato nei giorni scorsi al Petrarca un video per la pace e presto ricomincerà a fare concerti in giro per il mondo dove è sempre molto apprezzato. Nelle scorse settimane si è messo anche al lavoro per cercare di fare rivivere il Country Hotel, l’albergo che si trova a Ponticino e che lui aveva perso al gioco e poi ripreso. Tanti i progetti che ha in mente, tra questi fare diventare l’albergo come una casa per gli artisti dove potersi esibire e trascorrere le serate. I lavori sono cominciati per cercare di trasformare in realtà quello che per il momento è solo un progetto.

