Arezzo, l'Anpi (associazione partigiani) risponde alle critiche su manifesto del 25 aprile e guerra in Ucraina

L’Anpi è stata travolta dalle polemiche poiché, in vista del 25 aprile, ha pubblicato un manifesto, disegnato dall’illustratrice e fumettista Alice Milani, in cui si vedono alcune persone in una piazza italiana, al cui centro c’è la scritta “L’Italia ripudia la guerra”, in riferimento all’articolo 11 della Costituzione che però non è riportato nella sua integrità. Inoltre ci sono delle bandiere tricolori appese ad alcune finestre: i colori disposti orizzontalmente fanno pensare alla bandiera dell’Ungheria. Il presidente Anpi Arezzo, Roberto Del Gamba, commenta così l’accaduto: “Quello che accade oggi è inaccettabile.

Tutti stanno prendendo di mira l’Anpi per la sua posizione pacifista, ma sono attacchi pretestuosi. Le bandiere messe per orizzontale sono un particolare risibile, bisognerebbe invece guardare all’importante significato del manifesto; salvaguardare la pace. In più non si tratta di una lettura parziale dell’articolo 11 della Costituzione, perché l’articolo 11 dice anche “la guerra non è la risoluzione delle controversie internazionali” ed è questo ciò su cui dovremmo soffermarci”. E poi aggiunge “In quanto presidente Anpi Arezzo, ribadisco che il conflitto deve essere risanato attraverso azioni di pace a livello di diplomazia internazionale: questo è il vero modo di risolvere i conflitti, anziché armare le due parti in causa.

L’Anpi viene criticata poiché la sua posizione si colloca fuori dal coro unanime del riarmo distaccandosi così dalle posizioni ufficiali del Governo Italiano. Il manifesto è festoso perché la pace è serenità, bambini in giro, gente in piazza. Le bandiere appese ai balconi e mosse dal vento possono diventare orizzontali dice la disegnatrice in una vignetta in cui si rammarica di averle disegnate in quella posizione, ma certo non può essere questo dettaglio a diventare pietra dello scandalo”.

Roberto Del Gamba non ha legami di parentela con un partigiano ma è cresciuto in una famiglia antifascista. Suo nonno paterno, che non volle iscriversi al partito fascista, fu preso di mira “È stato più volte picchiato, gli è stato somministrato l’olio di ricino e ha dovuto lasciare Arezzo. Mia nonna ostetrica si è fatta carico della famiglia. Mio padre anche lui antifascista legato al sindacato ed iscritto al partito comunista da sempre. Io ho avuto l’onore di incontrare partigiani che avevano la nostra tessera onoraria, ho conosciuto il partigiano Renzino, Amedeo Sereni che è stato il nostro presidente provinciale per alcuni anni ed il marito di Modesta Rossi, la partigiana alla quale sono intitolate diverse vie ed una scuola materna di Arezzo”. L’Anpi è in fase di tesseramento e gli iscritti del 2022 sono una sessantina.

Dopo Pasqua prevista una serie di stand per il Corso, al mercato e al sindacato Cgil. Del Gamba spiega poi che le iniziative di Anpi sono volte a mantenere vivo il ricordo della Resistenza e dell’antifascismo attraverso presentazioni di libri, dibattiti, manifestazioni. Da diversi anni poi c’è un protocollo di intesa fra l’Anpi nazionale e il Ministero dell’Istruzione che prevede che l’Anpi possa andare nelle scuole per mantenere vivo il ricordo di un passato che riguarda tutti.

“C’è però un altro aspetto molto importante e attuale dell’Anpi - sottolinea Del Gamba - ovvero quello di rimanere un’organizzazione apartitica e impegnata nella difesa dei valori della Costituzione italiana. Grande dunque il nostro impegno sociale in diversi settori del lavoro, dell’istruzione, della sanità: ogni volta che i diritti fondamentali costituzionali vengono messi in discussione l’Anpi si sente in dovere di salvaguardarli”. Il 25 aprile l’Anpi parteciperà a tutte le manifestazioni ufficiali che si svolgeranno ad Arezzo e durante la cerimonia conclusiva che si terrà al Monumento ai caduti della Resistenza, il nuovo presidente provinciale Leno Chisci, eletto da pochissimo, farà un discorso commemorativo.

“Inoltre - conclude Del Gamba - stiamo prendendo accordi assieme ad Arci e altri per trascorrere l’intero pomeriggio a Villa Severi dove ci saranno letture, musica, riflessioni sulla Resistenza ed esempi di resistenza moderna. Stiamo tentando di portare delle letture anche in piazza San Iacopo ed in piazza Sant’Agostino assieme ad una mostra di foto di partigiani”.

