Arezzo, cerca il gatto ma la insultano con scritte nel volantino

Sta cercando il suo gatto, Pipino, da oltre un mese. Ha tappezzato la città di volantini e se del felino ancora non c’è traccia, giorni fa, ha trovato in via Curtatone, insulti scritti sullo stesso volantino. E’ successo a Cristina Bianchi, che dal 4 marzo, cerca Pipino, il suo gatto. Più preoccupata per il micio che per quanto ricevuto, ha comunque fatto un post di risposta. I fatti. Cristina è un’attivista, coltiva da sempre il senso di giustizia per gli animali tutti. Molto conosciuta anche per il suo lavoro all’università di Siena, ecco che quando Pipino è scomparso, tantissime persone si sono interessate a lei e alla sua situazione. “Ho ricevuto oltre 150 telefonate da quando ho cominciato a cercare il gatto. Nei primi giorni anche venti telefonate. Ho tappezzato la città e la gente mi ha chiamata non solo per farmi le segnalazioni, ma anche per una parola di conforto. Sono arrivati tantissimi messaggi”. E soprattutto non si è mai arresa. Ha cercato il suo gatto ovunque. “Nei giardini, garage, nelle cantine. Ho chiesto alla gente del quartiere, ai vicini di casa di aprirmi i loro scantinati, ma niente da fare”, prosegue Cristina, il gatto non si trova. “Non so che fine possa avere fatto. Sinceramente non mi capacito”. Fino a quando qualcuno non ha chiamato Cristina perché aveva visto o pareva di averlo visto in un’altra zona della città. “Ci sono tantissime persone che danno da mangiare ai gatti, ma Pipino non era nemmeno lì”. In quella zona però, Cristina ha trovato una scritta proprio sul volantino di ricerca: “Padrona malata esaurita”. A quel punto ha preso carta e penna e ha scritto un lungo post su facebook: “Una diagnosi sul cassonetto della spazzatura che mi ha strappato un sorriso. All'autore mi permetto solo di fare una precisazione sulla paziente: io non sono la ‘padrona’ di Pipino, né di nessun altro essere vivente.

‘Esaurita’ infatti ci può stare, perché oltre a quella di ritrovare Pipino ho molte altre preoccupazioni.

‘Malata’, per te sinonimo di matta, pure ci sta perché abbiamo tutti qualche problemino di mente.

Grazie per la consulenza psichiatrica, la prima visita a distanza immagino che sia gentilmente offerta, ma fammi sapere sul prossimo cassonetto”.

Anche stavolta Cristina ha ricevuto la solidarietà di tantissime persone che l’hanno esortata ad andare avanti e a non mollare nella ricerca di Pipino. Cristina non lo farà e anzi coglie l’occasione, perché alla fine non tutto il male viene per nuocere, per fare un nuovo appello: “Pipino, gatto tigrato grigio-marroncino, dal 4 marzo non torna nella sua casa in via Isonzo ad Arezzo. In questo tempo potrebbe essersi allontanato molto, anche oltre la ferrovia.

Essendo molto pauroso, chiediamo a tutti di continuare a controllare attentamente garage, cantine, fondi e solai e altri spazi. All'apertura dei locali invece di uscire potrebbe nascondersi. Sulle orecchie hai dei piccoli punti senza pelo. È sterilizzato e ha il chip”.

