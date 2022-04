Vespe invadono il campo e l'arbitro interrompe per 50 minuti partita di calcio di Eccellenza

17 aprile 2022 a

Succede di tutto al Bozzi di Firenze, dove Porta Romana e Terranuova Traiana pareggiano 1-1, risultato che porta il Terranuova (complice il ko della Fortis) ai play off da seconda classificata al termine della regular season e vale la salvezza diretta per il Porta Romana (complice il pari della Baldaccio Bruni), senza dover passare attraverso i play out.

Ma il palcoscenico di giornata se lo guadagna un'indesiderata “invasione di campo”: un nido di vespe ha infatti costretto il direttore di gara, Rosini di Livorno, a sospendere l'incontro per quasi un'ora per rimediare al fastidioso inconveniente. Fin lì, nei primi venti minuti, la gara era trascorsa senza sussulti, con la squadre che si fronteggiano senza riuscire a sbloccare il risultato. Prima frazione di gioco destinata a concludersi sul punteggio iniziale. Nel secondo tempo, dopo qualche tentativo velleitario su entrambi i fronti, bisogna attendere 19 minuti per vedere il punteggio sbloccarsi: ci pensa Spinelli che batte il portiere avversario Scarpelli per l'1-0 a favore dei padroni di casa di Guarducci. Il Terranuova reagisce, anche se inizialmente in maniera scomposta, peccando di lucidità e rischiando qualcosa. Poi arriva il momento giusto per il pareggio, realizzato da Farini che: sfrutta un errore della difesa fa sua la sfera e batte Mocali: 1-1. Nel finale, complice il caldo e le vespe, poche occasioni: termina qui il campionato del Porta Romana, ed è una buona notizia per la squadra di Guarducci; prosegue, da secondi in classifica, quello degli ospiti: notizia altrettanto buona.



PORTA ROMANA Mocali, Matteo G., Matteo L., Spinelli, Delvecchio, Corsi, Mosti Falconi (15' st Vanni), Mazzanti, Vecchi (11' st Calabretta), Caschetto, Saponetto (34' st Bartolini). A disp.: Roselli, Abazi, Cirri, De Simone, Franchi, Noah. All.: Guarducci

TERRANUOVA TRAIANA Scarpelli, Farini, Artini (39' st Dini), Bega, Conteduca (34' st Romanò), Tomberli, Gautieri, Massai, Vestri (22' st Sestini), Borghesi, Sacconi. A disp.: Pellegrini, Neri, Natale S., Marzi. All.: Calori[NERO-FORM-A2]

ARBITRO Rosini di Livorno

MARCATORI: 19' st Spinelli (P), 27' st Farini (t)

NOTE: gara sospesa per 50' al 20' pt per invasione di vespe. Ammoniti: Matteo G., Matteo L., Spinelli, Mosti Falconi, Bartolini; Bega.

