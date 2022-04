Arezzo, il dottor Scala (pneumologia): "Portare sempre dietro la mascherina". Il grande lavoro dell'Utip

Marco Antonucci 19 aprile 2022 a

“La mascherina? Portiamola sempre con noi e in casi particolari, come in una situazione di assembramento anche all’aperto, indossiamola. E’ una regola di buon senso e la mascherina uno strumento che non dovremmo mai abbandonare”. L’invito a non abbassare la guardia e a proteggerci dai contagi arriva da un medico che la battaglia contro il virus l’ha combattuta in una delle tante trincee che gli ospedali sono stati chiamati ad approntare in questi ultimi due anni. Raffaele Scala è il direttore della Pneumologia e Utip del San Donato di Arezzo. “C’è stato un prima e un dopo il Covid. Abbiamo capito che questo virus muta continuamente e noi dobbiamo continuamente trovare le risposte giuste”.

“Al tempo stesso come pneumologi non dobbiamo abbassare la guardia nei confronti della pandemia silente dei pazienti con le tante malattie respiratorie non Covid presenti già prima della pandemia, sotto assistiti durante le prime ondate del virus e ora in attesa di una ripresa in carico completa”.

Sul fronte Covid la situazione è cambiata: i contagi stanno calando e anche le ospedalizzazioni. Ma la Pneumologia è chiamata ad affrontare i problemi lasciati da quello che gli esperti hanno iniziato a chiamare Long Covid. I sintomi sono diversi: stanchezza, debolezza, mialgie; c’è chi lamenta delle forme di appannamento, in qualche caso si arriva a sentire come una fame d’aria. Si tratta anche di disturbi neurologici o psicologici che le lungo degenze hanno lasciato nei pazienti. “Dare una dimensione del fenomeno è complesso. Possiamo dire tra la quarta e la dodicesima settimana possiamo parlare di Covid sub acuto; dopo il terzo mese si parla di forma di Long Covid. Ci sono pazienti” spiega il dottor Raffaele Scala “e sono la maggioranza, che lamentano dei sintomi nel tempo. In pazienti con patologie pneumologiche abbiamo riscontrato delle sintomatologie lievi che persistono anche a distanza di un anno anche senza un danno dimostrabile permanente a carico dell’apparato respiratorio. Purtroppo non mancano - ma fortunatamente una minoranza - casi con danno irreversibile del polmone per sviluppo di una fibrosi avanzata che portano ad una vita con ossigeno terapia h24” aggiunge Scala.

“Ci sono infine casi molto meno frequenti e anche senza comorbidità (1,2 su 100 ricoverati in Pneumologia per grave polmonite Covid) che rimangono mesi in ospedale e in rianimazione, dipendenti dal ventilatore meccanico per continuare a respirare tramite una tracheostomia, che richiedono cure prolungate respiratorie e riabilitative. Dopo la negativizzazione vengono presi in carico dall’altra parte del reparto pneumologico con la Utip non Covid per la valutazione del distacco dal ventilatore”. Momento spartiacque nella lotta al Covid è stato quello rappresentato dalla campagna vaccinale. Da allora le cose sono cambiate anche in Pneumologia. “Prima eravamo chiamati ad affrontare polmoniti gravi legate al virus” conferma il direttore del reparto del San Donato, “grazie alle vaccinazioni i casi gravi sono praticamente spariti. Lo scenario è cambiato drasticamente. Nelle ultime ondate in epoca post vaccinale è aumentato l’impatto del Covid sui pazienti fragili affetti da patologie croniche respiratorie e cardiologiche. In questi casi, anche se la vaccinazione previene nella maggior parte dei casi la temibile polmonite, tuttavia con le nuove varianti si sviluppa una infiammazione delle vie aeree superiori che riacutizza la malattia di base molto avanzata in pazienti che già sono dipendenti a domicilio da ossigeno e ventilazione meccanica. Anche questi pazienti richiedono le cure della parte Covid della Pneumologia e Utip”.

“All’inizio ci siamo confrontati con un nemico che in qualche modo ti sorprendeva. Una malattia improvvisa, tumultuosa. Noi pneumologi, se vogliamo tenuti fino ad allora un po’ in disparte a livello generale, siamo stati in un secondo momento chiamati alla mobilitazione grazie alle competenza ed esperienza nella gestione delle gravi polmoniti con tecniche di assistenza respiratoria non invasiva (alti flussi, caschi, ventilatori con maschera). I numeri drammatici di ricoveri in rianimazioni nelle prime ondate è dovuto in larga parte alla deficitaria rete di Pneumologie e di Utip nazionale in epoca pre-pandemica. Una lacuna nelle strategie operative dei sistemi sanitari che è stata pagata cara in molte parti del nostro Paese. Ad Arezzo fortunatamente la rete c’era già, ma è stata rafforzata, partendo dal ruolo svolto dall’Utip (l’unità di terapia intensiva pneumologica, <CF1402>ndr)</CF> dal numero dei posti letto recentemente raddoppiato con una consistente ala del reparto dedicata al Covid e dall’aumento del personale”. E dal dottor Scala arriva un ringraziamento alla sua équipe (medici, infermieri, oss, fisioterapisti) che “ha combattuto strenuamente contro il virus in questi due anni e continua a farlo”.





