Arezzo, Tar Emilia Romagna spezza lancia a favore di Macrì (Estra). Coingas, il giorno dei sindaci

Mentre oggi riprende alla Vela il processo Coingas con i sindaci dei comuni chiamati a testimoniare sulle consulenze d’oro, arriva dal Tar dell’Emilia Romagna una sentenza che potrebbe avere riflessi sulla complessa questione che riguarda il passaggio di Francesco Macrì da consigliere comunale di Arezzo a membro del cda di Estra e quindi presidente, avvenuta nel 2016 con successive riconferme.

Vicenda, questa, oggetto di un altro filone del processo penale (“abuso d’ufficio”, nel quale sono coinvolti oltre a Macrì il sindaco Ghinelli e l’assessore Merelli) e al centro del provvedimento amministrativo con cui Anac ha dichiarato decaduto Macrì, a novembre, per “inconferibilità”.

Ora questa sentenza del tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna (sezione I, 9 marzo 2022 numero 252), trattando di altre questioni, affronta l’aspetto cruciale della natura giuridica delle società partecipate - su cui si basano i presunti vincoli di legge - e afferma che non sussistono affatto le condizioni per definirle a priori società di “controllo pubblico”.

Concetto che viene applicato nella sentenza di marzo per una società a partecipazione diretta (come Coingas, la società dei comuni aretini) e che si desume ancor più valido per Estra, dove i soci non sono direttamente le pubbliche amministrazioni.

Potranno queste carte cambiare le carte in tavola? Vedremo più avanti se e quale impatto potrà avere questo pronunciamento su un terreno, quello della nomina di Macrì in Estra, dove il 14 giugno dovrà esprimersi nel merito il Tar del Lazio in seguito al ricorso presentato dal presidente decaduto, contro l’autorità nazionale Anac.

Il passaggio chiave della sentenza del Tar dell’Emilia Romagna è quello che in cui viene portato a suffragio del ragionamento un principio del Consiglio di Stato (sezione I, 4 giugno 2014, numero 1801) successivo a una sentenza del Tar Marche dell’11 novembre 2019, n. 695): “Nelle società partecipate da più amministrazioni pubbliche il controllo pubblico non sussiste in forza della mera sommatoria dei voti spettanti alle amministrazioni socie; dette società sono a controllo pubblico solo allorquando le amministrazioni socie ne condividono il dominio perché sono vincolate - in forza di previsioni di legge, statuto o patto parasociale - ad esprimersi all’unanimità, anche attraverso gli amministratori da loro nominati per l’assunzione delle ‘decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale’”.

Il controllo pubblico si concretizzerebbe solo se gli accordi tra le pubbliche amministrazioni rivestono la forma scritta e sono preventivamente deliberati dall’organo competente di ciascuna amministrazione. Questioni tecniche e giuridiche complesse.

Intanto oggi in tribunale parlano sindaci ed ex sindaci di alcuni comuni soci di Coingas, portati nel processo come testimoni dal pm Roberto Rossi coadiuvato dal sostituto procuratore Chiara Pistolesi.

I magistrati contestano un peculato da mezzo milione attraverso consulenze all’avvocato Olivetti Rason e al commercialista Cocci, e obiettivo dei pm è documentare come gli incarichi affidati ai professionisti non fossero richiesti dai comuni, anzi venissero ritenuti non utili, e di come venne attuato un “pressing” sui sindaci per ottenere dai revisori dei conti il via libera al bilancio che invece bloccavano per quelle spese ritenute eccessive e anomale.

Tesi dell’accusa, questa, fortemente contestata dalle difese degli imputati, sia gli accusati di peculato, che coloro che avrebbero favorito tale reato.

Mario Agnelli, primo cittadino di Castiglion Fiorentino, nelle sommarie informazioni rese alla Digos durante le indagini, riferì di come il sindaco di Arezzo, Ghinelli e l’assessore Merelli (non Macrì, come per un refuso apparso nell’edizione di domenica, <CF1402>ndr</CF>) “sollecitarono” un suo intervento su Giovanni Minetti, presidente del collegio dei sindaci revisori di Coingas.

Se Minetti non si fosse “allineato” sarebbe stato il caso che si “facesse da parte”. E Agnelli, che aveva proposto Minetti nel collegio dei sindaci revisori di Coingas, doveva intervenire su Minetti, il quale però, sondato dal sindaco castiglionese, si rivelò irremovibile, e Agnelli lo riferì al sindaco di Arezzo. Il sindaco di Lucignano, Roberta Casini, stando al suo verbale come persona informata sui fatti, ricevette una telefonata da Arezzo, dall’assessore Merelli, se poteva intervenire sul sindaco revisore di Coingas, Faralli, riferibile all’area del centrosinistra alla quale Casini appartiene. Alfredo Romanelli, di Monterchi, fu contattato da Ghinelli se poteva partecipare alla commercialista Polverini, della Valtiberina, pure lei revisore Coingas, il fatto che i pareri di congruità sulle consulenze erano positivi. Un darsi da fare, quello degli amministratori di Arezzo, socio di maggioranza Coingas, che in Consiglio comunale, dopo lo scoppio dell’inchiesta Coingas, il sindaco Ghinelli ha motivato come la necessità di preservare Coingas, che rischiava di implodere, per non perdere i milioni di dividendi che arrivano da Estra tramite la partecipata. Testimoni in aula oggi anche Riccardo Acciai, vice sindaco di Poppi, delegato per Coingas, sulla situazione che tra 2018 e 2019 c’era nella società, con la ricerca di attività nuove per Coingas (progetto rifiuti, Pronto strade, Sportello Europa) per non incappare nella legge Madia sugli enti inutili, sulle “spese eccessive” e sui lavori dell’assemblea. Testimoni oggi anche due ex sindaci, Ginetta Menchetti (Civitella) e Mauro Cornioli, di Sansepolcro, comune che detiene la seconda quota per rilevanza (8 per cento) dopo Arezzo che fa la parte del leone con il 45.



