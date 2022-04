Arezzo, tunnel trasformato in opera di urban art: disegni e colori spray ispirati alla Giostra del Saracino

Alessandro Bindi 19 aprile 2022 a

a

a

Tunnel imbrattato, promosso a galleria d'arte. La street art decora il sottopassaggio del parco Pertini che da via Crispi proietta i pedoni all'interno dei giardini dell'elegante quartiere cittadino. Coloratissime pennellate artistiche al posto di tag e oscenità rappresentano l'ultima spiaggia verso il degrado tratteggiato, per anni, a colpi di bomboletta spray. Il progetto avviato dall'amministrazione comunale sembra offrire una gradevole risposta.

È un tunnel di colori quello che si presenta agli aretini. Dopo anni di degrado e di interventi di manutenzione svaniti nel nulla a discapito di risorse e civiltà, adesso la soluzione appare individuata. Sono stati gli assessori Alessandro Casi alla manutenzione e Federico Scapecchi alle politiche giovanili a tentare di imboccare la strada giusta grazie ad un progetto che vede impegnata l'associazione M.U.Ro - Museo Urban di Roma – tra le più importanti realtà nel panorama europeo della street art, oltre agli studenti dell'Oklahoma University.

È stato poi l'artista David “Diavù” Vecchiato, apprezzato e conosciuto creatore di opere di urban art a dar forma al murales dedicato alla Giostra del Saracino. Il progetto “Arezzo Accesso all’ARte”, ha coinvolto un centinaio di giovani che hanno dato il loro contributo per restituire decoro alle pareti che adesso appaiono come una galleria d'arte. Solo la pioggia ha frenato la conclusione dei lavori che è slittata a venerdì 22 aprile, giornata in cui i ragazzi e le ragazze dell'Oklahoma University effettueranno gli ultimi ritocchi e abbelliranno con piante gli spazi circostanti. Nel frattempo l'opera di “Diavù” è già ammirabile nella sua interezza.

Con l'opera David Vecchiato ha voluto valorizzare l'attimo in cui il giostratore sferra il colpo al buratto. Il giostratore in sella al cavallo sembra uscire dal tunnel. Una carriera lancia in resta decisamente d'impatto e artistica. La figura del cavallo è ispirata ad alcune bozze perdute de ‘La battaglia di Anghiari’ di Leonardo da Vinci. Una carriera spoglia del campanilismo dei quartieri e capace di rappresentare la Giostra del Saracino nella sua totalità. Il giostratore è stato infatti raffigurato nudo senza la casacca di nessun quartiere.

L'opera sta già riscuotendo l'apprezzamento dei cittadini. Piace dal punto di vista artistico e dal punto di vista della riqualificazione. “Un progetto sensato” commentano alcuni passanti contenti di aver allontanato il degrado. L'auspicio è che adesso nessuno imbratti il capolavoro e che il progetto pilota sia ripetuto in altri luoghi cittadini sprofondati nell'incuria. Per adesso oltre al tunnel del parco Pertini è stato riqualificato anche il sottopasso che dal parco Elsa Rosa Nofri porta all'istituto comprensivo Margaritone in via Tricca.

Soddisfatto l'assessore Federico Scapecchi che ha seguito da vicino le operazioni di realizzazione. “I passanti con i quali mi sono confrontato, sia adulti che giovani” conferma Scapecchi “hanno apprezzato l'opera e mi hanno espresso l'auspicio che non venga vandalizzata. Stiamo pensando a proteggerla anche se mi auguro che prevalga il buonsenso. In genere dove c'è un'opera d'arte, c'è maggior rispetto per le pareti. Stiamo pensando anche a migliorare l'illuminazione del tunnel per valorizzare il murales".

Un progetto che piace e che può essere ripetuto. "Pensiamo di riproporlo" conclude Scapecchi "in altre zone e sottopassaggi. Servono risorse e nuovi progetti”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.