Castiglion Fiorentino, la Pro loco sceglie la t-shirt per l'estate 2022: bando per disegni e slogan

Come sarà la T-shirt di Castiglion Fiorentino per l’estate 2022? Lo sapremo al termine del concorso indetto dalla Pro Loco. Già stanno arrivando disegni e slogan: termine ultimo il 2 maggio. Tema da seguire, quest’anno, il Palio dei Rioni, la manifestazione più importante del calendario castiglionese. I bozzetti devono essere consegnati presso la sede della Pro Loco o all’edicola Faralli di Corso Italia (info su www.castiglionfiorentino.it). Chi vince riceverà due ingressi gratis al Palio, un buono da 200 euro in prodotti locali (offerto da Bice Viaggi) e la soddisfazione di vedere la propria creazione riprodotta sulle magliette di Castiglion Fiorentino.

Era il 2017 quando partì dal consiglio direttivo della Pro Loco l’idea di creare qualcosa di simbolico che rappresentasse Castiglion Fiorentino. Fu pensato di fare una T-shirt con il cuore rosso che rappresentasse l’affetto dei castiglionesi per il proprio paese. L’iniziativa parti con il patrocinio del Comune e fu realizzata la prima maglietta, il cui disegno fu scelto dal sindaco Mario Agnelli. L’anno seguente, il 2018, fu incaricato della realizzazione di una nuova T-shirt, l’allora consigliere della Pro Loco Gabriele Galoppi, in quanto grafico. E Galoppi fece anche il disegno per la maglietta del 2019.

Nel 2020, in concomitanza, ahimè, con la pandemia del Covid 19 e con il conseguente lockdown, fu concordato, sempre dal direttivo della Pro Loco, di indire un bando per la realizzazione della nuova T-shirt. Tema era “La rinascita di Castiglioni”: i bozzetti dovevano riportare un’immagine rappresentante Castiglion Fiorentino, uno slogan e il “famoso” cuore dei castiglionesi. Arrivarono una sessantina di bozzetti da tutta Italia. Il ricavato della vendita delle T-shirt fu devoluto a Misericordia, Croce Rossa e VAB che si erano contraddistinte nella solidarietà verso persone e famiglie in difficoltà. Il bozzetto che vinse il bando era stato realizzato da Laura Edy Cuseri.

“Durante i primi mesi di quarantena mi sono ritrovata, come tanti, a dover affrontare un insieme di emozioni che non avevo mai provato. Mi sentivo intrappolata in una sorta di limbo, angosciata dallo sconforto di dovermi ormai rassegnare a vivere tra bianco e nero. Non mi sentivo più io: con la testa immersa tra fantasia, sogni e colori”, dice Laura Edy Cuseri. “Partecipare ad un’iniziativa che aveva il prezioso scopo di ridare speranza, mi ha regalato un momento di piacevole evasione. Mi ha spronato a ricolorare le mie giornate. La vittoria è stata la ciliegina sulla torta!”.

Nel 2021 non fu riproposto un bando, in quanto si era appena insediato il nuovo consiglio della Pro Loco e per motivi logistici i neo consiglieri preferirono promuovere il bozzetto presentato l’anno precedente da Elena Burri, che non era stato scelto in quanto mancante dello slogan, ma che aveva ottenuto un altissimo gradimento dalla giuria.

“Era un giorno tra i più bui del lockdown quando fui colta dall'ispirazione e scelsi di riportare su un foglio bianco quell'angolo di Castiglioni, per me frammento di tanti ricordi che mi provocavano una sorta di ‘liberazione e rinascita’”, dice Elena Burri “Poi... alla vigilia del mio 40esimo compleanno quella telefonata...il Presidente della Pro Loco, Paolo Faralli, che mi chiedeva il consenso per utilizzare il mio disegno per la T-shirt del paese... Non nego che pensai...’il consenso? Non sono mica una pittrice, è solo uno dei miei momenti di svago’. È stata una meravigliosa sorpresa! Emozionata, lusingata e sempre più grata, perché questo ha dato un valore aggiunto a quell'angolo di paese... permettendomi di conoscere persone straordinarie, che mi hanno accolta tra loro, condividendo nuove esperienze, facendomi sentire parte di loro, come da sempre. Un onore. Grazie”.

Quest’anno, finalmente, è stato possibile indire un nuovo bando e in occasione della vera ripartenza, il consiglio direttivo della Pro Loco, in accordo con l’amministrazione comunale e l’Ente Palio, ha pensato di scegliere come tema il Palio dei Rioni. Cresce l’attesa. Ad oggi sono state vendute, in cinque anni, un migliaio di T-shirt.



