Cortona, Jovanotti e Gianni Morandi lavorano in studio al nuovo singolo estivo

19 aprile 2022 a

a

a

Una coppia che ha saputo stupire e che adesso vuole confermarsi. Lorenzo Jovanotti Cherubini e Gianni Morandi sono nuovamente al lavoro per quella che sarà la nuova hit estiva dell'artista bolognese. I due cantanti oggi, martedì 19 aprile, si sono incontrati a Cortona, in provincia di Arezzo, dove vive il ragazzo fortunato. "Oggi con Gianni Morandi abbiamo passato una bella giornata in studio a Cortona a mettere a punto una canzone nuova che speriamo di pubblicare per l'estate - ha scritto su Instagram Jovanotti - Con @riccardoonori e @freschezza ci abbiamo lavorato e #gogiannigo la canta che è una bellezza. Bene!".

Jova ha pubblicato anche una serie di Instagram Stories, dove si vede Morandi al lavoro in sala prove. Molti anche i video condivisi, rigorosamente senza audio per evitare spoiler del nuovo singolo. "Il pezzo per l'estate di Gianni Morandi sta nascendo ed è magico", ha detto Jovanotti. "Quando devo tornare?", si chiede Morandi. "Torna tutti i giorni, adesso hai cantato perfettamente, ora lo finiamo e poi lo canti meglio". "Mi piace molto - prosegue Gianni - C'è una parte bellissima".

Jovanotti mette la bicicletta all'asta su Ebay, ricavato per i profughi dell'Ucraina

Morandi potrebbe anche partecipare ad alcune tappe del Jova Beach Party, 22 in totale. "Ti devo fare un provino", gli dice scherzando il cantante nato a Roma, con l'ex conduttore del Festival di Sanremo che ha anche postato una foto in cui ha ribadito: "Oggi ho fatto un provino per il #JovaBeachParty2022. L'avrò convinto?". "Le faremo sapere", risponde Jovanotti. Insomma, una coppia che non smette di stupire, pronta ancora una volta a far ballare milioni di italiani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.