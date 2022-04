Coingas, tutti quei progetti per nulla, a parte una macchia d'olio pulita sulla strada. I dubbi dei sindaci

Luca Serafini 20 aprile 2022 a

Una macchia d’olio ripulita sull’asfalto di una strada di Sansepolcro. Soltanto questo, alla fine, avrebbe prodotto la girandola di ambiziosi progetti che Coingas cercò di mettere in campo nel 2018 per evitare l’estinzione a causa della Legge Madia poi risultata innocua. La classica montagna che partorisce il topolino.

E’ l’ex sindaco di Sansepolcro Mauro Cornioli, testimone ieri al processo con tre filoni e undici imputati (tra cui il sindaco di Arezzo, Ghinelli, e il presidente decaduto di Estra, Macrì) a riferire di quell’intervento del personale Aci che sembra l’unica applicazione concreta delle varie iniziative messe in campo dalla spa dei comuni, tutte abortite o abbandonate. Pronto Strade, Sportello Europa, la sorveglianza sui rifiuti con l’Università di Siena, l’aggregazione tra Coingas e Gestione Ambientale... un tourbillon di operazioni che l’ex sindaco di Civitella, Ginetta Menchetti, anche lei testimone nel processo sul presunto peculato da mezzo milione, liquida così: “Quei progetti non ci servivano”. Pur riconoscendo che era giusto ripensare Coingas - scatola vuota - i servizi proposti apparivano inutili.

“Ai comuni serviva ben altro che una newsletter con i bandi europei inviati per mail, serviva piuttosto una struttura centralizzata”, dice riguardo a Sportello Europa. Opinione condivisa dal sindaco di Lucignano, l’avvocato Roberta Casini, e dal vice sindaco di Poppi, Riccardo Acciai. I comuni soci avrebbero voluto “servizi”, non consulenze. Incarichi legali e contabili affidati da Coingas sono ritenuti dalla procura malversazione di denari pubblici. Fu vero peculato propiziato e favorito dalla politica? Lo dirà il tribunale dopo l’estate. Destinatari dei compensi incriminati furono l’avvocato Pier Ettore Olivetti Rason e il commercialista Marco Cocci, presenti in aula. I rispettivi avvocati con piglio rintuzzano le testimonianze per dimostrare come il lavoro professionale fu ineccepibile e congruamente remunerato.

Accusati di favoreggiamento, in aula ci sono il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli e il suo assessore Alberto Merelli. Mario Agnelli, primo cittadino di Castiglion Fiorentino, viene invitato dal procuratore Roberto Rossi a riferire di quando da Ghinelli gli arrivò l’invito a sondare il presidente dei revisori di Coingas, Giovanni Minetti (in quota Agnelli) proprio sullo scoglio delle consulenze che i revisori non volevano far passare. Intoppo non da poco che rischiava di far saltare il bilancio e la spa dei comuni. “Lei contattò Minetti? E lui cosa le rispose?” chiede il procuratore ad Agnelli. Risposta: “Mi consigliò vivamente di fare il sindaco, che lui avrebbe fatto il presidente del collegio dei revisori di Coingas”.

Ma Ghinelli, incalza il pm, lasciò trasparire conseguenze per Minetti (la rimozione) se non si fosse “allineato”? Agnelli non riferisce di pressioni e tantomeno ritorsioni: sottolinea che l’obiettivo del momento era far approvare il bilancio di Coingas “altrimenti sarebbero stati problemi per tutti i comuni”. E Castiglion Fiorentino quel bilancio con i revisori “astenuti”, lo votò. Non ebbe seguito sui revisori di Coingas anche la telefonata dell’assessore Merelli al sindaco di Lucignano, Roberta Casini, affinché lei sondasse il revisore Giuliano Faralli (in quota centrosinistra). [TESTO]Faralli le disse che i revisori “avevano inviato una pec all’amministratore Scortecci per la convocazione dell’assemblea: c’erano problematiche sul bilancio”. Casini aggiunge: “Andai di persona da Faralli e mi disse che esistevano delle situazioni di cui ci avrebbero parlato solo in assemblea. Feci due più due: c’era indagine in corso”.

In quella primavera 2019 convulsa ci fu anche la visita di Ghinelli a Monterchi, come racconta il sindaco Alfredo Romanelli, pure lui testimone. “Ghinelli mi disse che c’era un parere di congruità positivo sulle consulenze”. Era opportuno farlo sapere alla commercialista Fabiola Polverini, monterchiese, anche lei nel collegio revisori Coingas. Risultato? Nessuno. La Polverini rimase perplessa per le consulenze anomale e perplesso rimase Romanelli su cifre che apparivano “sovradimensionate”.

Una udienza senza veri colpi di scena, con le conferme di quel che già si sapeva, materiale raccolto nei verbali della Digos all’epoca, al netto di qualche “non ricordo”. Non sembrano emergere per la verità forti pressioni e le difese possono dirsi soddisfatte. Larga parte dell’udienza è dedicata ai progetti per rivitalizzare Coingas, al ruolo di Cocci e di Olivetti Rason. Emerge pure, dal caos di quel periodo, l’assurdo di due diversi verbali della concitata assemblea del dicembre 2018, redatti in modo distinto dall’avvocato e dal commercialista.

Cornioli, che rappresentava il secondo comune socio (Sansepolcro, 8%) ricorda i suoi dubbi sulla cifra eccessiva nel bilancio sotto la voce consulenze: “Non partecipammo al voto, uscimmo”. Quello che da Coingas usciva veniva compensato ampiamente dai ricchi dividendi di Estra. E i progetti di rilancio rimanevano pie intenzioni, velleità. “Quello sui rifiuti non era di nostro interesse e neanche Sportello Europa” dice Cornioli. “Pronto Strade lo usai per una perdita di olio dopo un incidente”. Finita lì.



Romanelli, sindaco di Monterchi: “Coingas voleva trasformarsi in service ma i progetti non sono stati mai approfonditi”. Acciai, che era delegato dal sindaco Toni di Poppi, ribadisce in aula le “perplessità” e ricorda che nelle assemblee i progetti “li esponeva il presidente di Estra, Macrì”. Densa ma interlocutoria scivola via così la mattinata dedicata ai comuni soci. Gli stessi comuni, tra l’altro (salvo eccezioni come Arezzo) sono parte civile nel processo: chiedono cioè che se su Coingas altri hanno sbagliato, come sentenziato in abbreviato per l’ex amministratore Staderini, allora devono pagare.

