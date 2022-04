Arezzo, da 200 a 900 euro per sposarsi nelle location comunali. Mappa e tariffario

Sara Polvani 20 aprile 2022 a

Fiori d’arancio in Comune. Sono 50 ad oggi i matrimoni civili prenotati per l’anno 2022 nelle sedi messe a disposizione dall’amministrazione comunale di Arezzo. “Un dato non elevatissimo - spiega l’ente - per varie ragioni: una certa prudenza generalizzata, la mancanza di stranieri, il fatto di non poter fare una festa con tutti i crismi. Magari le cose cambieranno con il progressivo allentamento delle norme anti-Covid”.

Dirsi sì è sempre un costo. Ma quanto si spende a sposarsi in Comune ad Arezzo? Innanzitutto le sale scelte per la cerimonia possono essere prenotate solo dopo il versamento della tariffa prevista per l’uso della sala. Veniamo quindi alle varie location e ai relativi costi per le cerimonie dei matrimoni e delle unioni civili. Ci sono tariffe diverse a seconda che si sia residenti o meno, che si scelga l’una o l’altra sede in orari d’ufficio o diversi da questi.

Le cerimonie possono aver luogo presso il Palazzo comunale, al primo piano in Sala del Consiglio o a piano terra nel Chiostro e in questo caso è obbligatoria la prenotazione per lo stesso orario anche della Sala del Consiglio comunale da utilizzarsi in caso di maltempo. Sposarsi in Sala del Consiglio per i residenti durante l’orario d’ufficio viene a costare 200 euro, per i non residenti 400 euro; fuori da questo orario la tariffa si raddoppia in entrambi i casi, ovvero 400 e 800 euro. I residenti che preferiscono sposarsi in orario d’ufficio all’aperto nel Chiostro spenderanno 250 euro, mentre i non residenti 450 euro: tariffe raddoppiate per residenti e non anche in questo caso se ci si sposa qui fuori dall’orario d’ufficio, quindi 500 e 900 euro.

C’è anche l’opzione Sportello Unico: per i residenti che scelgono la Sala dei servizi demografici al primo piano del palazzo in piazza Fanfani come luogo di celebrazione il servizio è gratuito in orario d’ufficio mentre costa 150 euro fuori da questo; per i non residenti si paga comunque 250 euro in orario d’ufficio o 450 euro non in questo orario.

In alternativa c’è il prestigioso Palazzo di Fraternita in Piazza Grande. Si può scegliere fra il Salone delle Udienze a piano terra, previa verifica con la Fondazione Guido d’Arezzo della disponibilità del locale e per i residenti negli orari d’ufficio viene richiesta una tariffa di 250 euro (oltre al costo per l'utilizzo dei locali richiesto dalla Fondazione Guido d'Arezzo), mentre per i non residenti di 400 euro (sempre oltre al costo richiesto dalla Fondazione); fuori dall’orario d’ufficio ai residenti sposarsi costa 350 euro e ai non residenti 450 euro, oltre al costo richiesto dalla Fondazione in entrambi i casi.

Previa verifica della disponibilità con la Fraternita dei Laici sulla disponibilità dei locali, per sposarsi in Sala del Consiglio al primo piano del Palazzo si spende come per il Salone, sia per i residenti che non, ovvero 250 o 400 euro in orario d’ufficio e 350 o 450 euro al di fuori di questo, oltre al costo per l'utilizzo del locale richiesto da Fraternita per entrambi i casi.

“Abbiamo avuto un matrimonio anche la scorsa settimana, celebrato dal magistrato Arturo Ghezzi - spiega il primo rettore di Fraternita Pier Luigi Rossi -. Siamo sede comunale e vorremmo sviluppare questa offerta culturale e prestigiosa per la città di Arezzo. Il palazzo è a disposizione e ufficialmente è dichiarato adibito ai matrimoni. Se vengo delegato dal sindaco posso celebrarlo io stesso. Chi vuole può interessarsi. È il Palazzo più antico della città di Arezzo. Le persone possono fare la loro scelta. C’è una cornice artistica che anche gli ultimi sposi hanno voluto avere. Anche il book fotografico nella piazza, nei saloni, è una bella cornice. Ho piacere che le persone di Arezzo guardino al Palazzo come luogo di matrimoni, è patrimonio di tutta la città".

Nel sito del Comune di Arezzo, nell’area tematica “Cerimonie dei matrimoni e delle unioni civili”, tutte le info sulla procedura, con tariffe, giorni ed orari delle cerimonie. Sono escluse dal servizio solo le seguenti ricorrenze: 1 gennaio, Pasqua,1 maggio, 15 agosto e 25 dicembre.



