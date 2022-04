Arezzo, rinviata ancora l'isola pedonale. Il tempo dice pioggia

Francesca Muzzi 20 aprile 2022 a

Niente da fare, anche questa settimana, per l’isola pedonale. Le previsioni meteo mettono pioggia e l’amministrazione comunale insieme a Confcommercio, hanno deciso di rinviare l’inizio della zona pedonale. “Non chiudo”, sottolinea l’assessore Simone Chierici. Tutto slitta dunque alla prossima settimana e al week end del primo di maggio, con la speranza, a detta degli operatori che il tempo possa permettere una sosta all’aperto. Il plauso, anche se con dispiacere per giove pluvio, arriva da Confcommercio. “Venerdì e sabato le previsioni dicono che pioverà ad Arezzo e quindi siamo punto e a capo come la volta scorsa. Rischiare per avere il vuoto o quasi non conviene a nessuno”. Tutto rinviato, nonostante che il comandante dei vigili Aldo Poponcini avesse già dato disposizioni per chiudere il centro. Così come saranno nuovamente rinviati gli orari di autolinee toscane proprio in vista della pedonalizzazione. L’assessore Chierici come già aveva fatto la scorsa settimana ribadisce: “Inutile chiudere un centro cittadino quando si rischia che ci sia poca gente in giro e con il pericolo dei locali vuoti”. Quindi le lancette si spostano nuovamente in avanti al prossimo fine settimana. Ma, quando partirà, come sarà e quali strade verranno chiuse? Rispetto all’isola pedonale di un anno fa, ci sono delle modifiche a cominciare dalle strade che non saranno interessate. Restano aperte via Guido Monaco, via Cavour e piazza della Badia e questo per cercare di arginare la mala movida che ogni fine settimana, purtroppo, si ripete nelle zone sopra citate. Ma nonostante che via Guido Monaco non sarà chiusa, l’amministrazione comunale ha trovato comunque una scappatoia per andare incontro alle esigenze dei ristoratori. Ci saranno, infatti dei divieti di sosta, solo in Guido Monaco, per consentire a chi ha i locali di potere mettere fuori i tavolini. Le strade dunque che saranno interessate dalla zona pedonale saranno: via Roma, via Crispi (fino a via Margaritone), via della Bicchieraia, via Mazzini, via San Lorentino. Gli orari dalle 19 alle 24 di ogni venerdì e sabato.

