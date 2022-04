Arezzo, apre Area Merci il nuovo ristorante di Arezzo Fiere

Francesca Muzzi 20 aprile 2022 a

E’ stato inaugurato lo scorso 15 di aprile. Si chiama Area Merci ed è il nuovo ristorante che si trova ad Arezzo Fiere e Congressi. E’ stata l’azienda aretina Ar Project a vincere il bando di Arezzo Fiere e a dare il via a quello che Marta Marini, che gestisce il locale, chiama: “Un nuovo corso”. Tantissima gente all’inaugurazione, rimasta piacevolmente colpita dal nuovo allestimento. Il locale si trova all’ultimo piano del palazzo di Arezzo Fiere e offre anche musica dal vivo con il dj Gianni Luna. “Praticamente abbiamo ristrutturato completamente gli spazi - spiega Marta - E’ stato un lavoro lungo, ma alla fine siamo riusciti ad offrire un luogo dove mangiare, bere e ascoltare della buona musica”. Non sarà solo un ristorante fine a se stesso. Nel senso che per il momento: “Sarà aperto dal giovedì alla domenica soltanto la sera - spiega ancora Marta - e poi dal prossimo 7 di maggio sarà aperto tutti i giorni. Dal lunedì alla domenica anche a pranzo”. Una data scelta non a caso, visto che dal 7 apre Oroarezzo la fiera che torna in presenza e nel luogo di nascita dopo due anni di pandemia. “Vogliamo offrire un servizio sia per i clienti e che per gli operatori che visiteranno la Fiera e successivamente vogliamo essere un punto di riferimento per chi lavora nella zona, per gli uffici e ha bisogno di una pausa pranzo”. Insieme al ristorante, Ar Project ha preso in gestione anche il bar che “verrà aperto - spiega ancora Marta - in coincidenza con l’inizio di Oroarezzo”. Ma anche Area Merci, ha trovato subito delle difficoltà per quanto riguarda il reperimento di personale. “Abbiamo appena aperto e già ricerchiamo figure da inserire sia al ristorante che al bar - spiega ancora Marta - Abbiamo cercato, stiamo facendo colloqui, ma in diversi ci hanno risposto che è meglio il reddito di cittadinanza che il lavoro”.

Marta, piena di entusiasmo, non si scoraggia. Accanto a lei, in quest’avventura ci sono compagni di viaggio che venerdì scorso hanno festeggiato insieme questo nuovo cammino. “La gente si è divertita ed è rimasta entusiasta di questo nuovo locale che ci auguriamo possa essere una delle attrattive di questa prossima estate”. Il bando per la gestione del bar di Arezzo Fiere venne pubblicato nella scorsa estate e solo recentemente l’azienda aretina Ar Project lo ha vinto e si è tuffata in questa nuova avventura che sa di fresco e di ripartenza, come quella di Oroarezzo.

