Arezzo, sull'ex scalo merci il sindaco Ghinelli: "Accesso agli atti per il mancato finanziamento"

Francesca Muzzi 20 aprile 2022

“Faremo una richiesta di accesso agli atti e se ci saranno gli estremi anche il ricorso al Tar, perché vogliamo vedere per quale motivo il progetto dell’ex scalo merci non è stato qualificato per il finanziamento”. A dirlo è il sindaco Alessandro Ghinelli nel consueto appuntamento su Radio Fly, parlando del mancato finanziamento per realizzare la Cittadella del sapere e la new public library. “Lo dico con un certo rammarico - prosegue il primo cittadino - e con un certo stupore, perché il progetto che abbiamo presentato l’ho visto ed era un progetto francamente completo e appetibile in tutte le sue parti. Mi chiedo, ci sarà stato qualcuno più bravo di noi? Mi auguro di sì”. Ghinelli prosegue: “Ho fatto un ragionamento quando ho saputo questa notizia che probabilmente il metodo di valutazione dei progetti che vengono presentati rispetto al Pnrr francamente non so se si è in grado di cogliere le differenze. Quando si paragonano le mele, le pere, le banane coi cocomeri, è chiaro che se a uno gli piacciono solo i cocomeri gli puoi portare anche la mela più buona, ma sceglierà sempre i cocomeri. Con questo voglio dire - chiarisce il primo cittadino - che probabilmente il meccanismo di selezione è perfettibile, non ci voglio vedere della malizia da parte della Regione Toscana, fino a prova contraria, però qualche dubbio mi viene perché non è possibile che un progetto che centrava tutti gli obiettivi della linea di finanziamento sia arrivato così indietro in classifica e oltre tutto il progetto redatto dall’ufficio urbanistica era assolutamente fatto bene. Non mi sento di dire che abbiamo sbagliato la presentazione, forse erano sbagliate le idee che ci stavano dietro? Mi auguro di no, perché questo vuole dire negare lo spazio ad una realizzazione di tipo sociale e culturale come quella della nuova biblioteca aretina”. “Quindi - fa sapere Ghinelli - ci dobbiamo vedere chiaro e poi tireremo le somme di quello che è successo ed eventualmente faremo ricorso al Tar”. Ma il sindaco Ghinelli non si ferma e anzi, ha già pronta un’alternativa: “C’è un piano B nel senso che l’amministrazione si frugherà in tasca per finanziare l’opera, siccome ci crede. Se non arrivano i finanziamenti, faremo da soli. Non rinunceremo alla realizzazione dell’opera. A detta della classifica, non lo abbiamo centrato? Vedremo perché, ma intanto facciamo tutto per portare in fondo l’opera”. Ghinelli parla anche del terzo mandato da sindaco e anche qui ribadisce la sua posizione: “Per i comuni al di sotto dei 5mila abitanti va bene il terzo mandato di un sindaco, ma per le città più grosse non è la soluzione. Personalmente non sono disponibile a fare il terzo mandato”.



