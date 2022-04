Nuove Acque, presidente alla Lega: ipotesi Ammirati. Arezzo Casa, nodo Roggi. Coingas, Scortecci bis

Luca Serafini 21 aprile 2022 a

La Lega si accinge a prendere il timone di Nuove Acque, la spa che gestisce il servizio idrico integrato in trenta comuni della provincia di Arezzo e cinque di Siena. Alla luce delle ultime elezioni, i nuovi equilibri politici nei municipi, ai quali appartiene il 53,84 delle azioni, hanno spostato l’ago della bilancia verso il centrodestra che ieri ad Arezzo ha tenuto un summit sulle partecipate, riunito con i suoi leader nella stanza del sindaco Alessandro Ghinelli a Palazzo Cavallo. Il 10 maggio, con l’assemblea sul bilancio, tramonta quindi l’era del centrosinistra alla guida della spa dell’--acqua. L’accordo nel centrodestra prevede che spetti alla Lega la figura apicale ma il nome del successore di Paolo Nannini ieri non è stato codificato. In <CF1402>pole position</CF> ci sarebbe l’avvocato Paolo Enrico Ammirati, di cui si parla con insistenza negli ambienti politici e amministrativi. Ma la quadra deve essere trovata. L’intesa a livello provinciale prevede che nel cda di Nuove Acque siedano due consiglieri espressione di Sansepolcro e Bibbiena. Fatta l’intelaiatura, nei prossimi giorni saranno ufficializzati nomi e cognomi. L’incontro di ieri in Comune pare abbia registrato una mancata condivisione sull’altra partecipata in scadenza, Arezzo Casa, dove la conferma dell’attuale presidente Lorenzo Roggi (in quota Lega) non sembra trovare unità di vedute tra alcuni comuni di area, tra questi Castiglion Fiorentino guidato dal sindaco Mario Agnelli. Pure sulla spa che gestisce gli immobili residenziali pubblici ad Arezzo e provincia dovrà essere trovato un punto di incontro in coalizione. Dove invece sembra filare tutto liscio, senza increspature, è in Coingas spa dove l’amministratore unico Franco Scortecci pare saldo. La tempesta giudiziaria del processo in corso (che vede imputati anche Roggi e lo stesso sindaco Ghinelli) non mette in discussione il suo ruolo e l’assegnazione della nomina di Coingas a Ora Ghinelli blinda Scortecci. Assemblea il 29 aprile.

Incastri e tasselli da completare, con un disegno globale nella distribuzione degli incarichi che lascia preludere, in estate, ad una decisione su Estra già definita. La spa di luce e gas, ovvero la partecipata di maggior spessore tra tutte quelle del pacchetto, spetta a Fratelli d’Italia. Quindi, se Francesco Macrì vince il ricorso al Tar (14 giugno) e riprende i poteri di presidente dopo che Anac lo ha fatto decadere, tutto è risolto. In caso contrario, se il Tar non riabilita Macrì, il pallino lo avrà comunque il partito della Meloni con la scelta di un suo rappresentante, con l’automatica fine del breve mandato affidato giorni fa al commercialista Giovanni Grazzini. Questo pare di capire oggi, poi si vedrà.

