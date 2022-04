Arezzo, centralinista cieco licenziato perché ha precedenti: Ministero della Giustizia condannato al reintegro

Luca Serafini 21 aprile 2022 a

Centralinista non vedente viene licenziato dal Ministero della Giustizia perché spuntano sul suo conto precedenti penali, ma il giudice del lavoro annulla il drastico provvedimento e reintegra l’uomo nel suo impiego. La sentenza condanna il Ministero a risarcire S.G. con 10.415 euro, a pagare le spese di lite (3.513 euro) e a versare all’Inps i contributi previdenziali relativi ai cinque mesi in cui il lavoratore è stato privato della sua occupazione. La vicenda riguarda un sessantenne aretino, che per due anni ha lavorato tranquillamente come operatore del centralino della Casa circondariale di Arezzo. Iscritto nell’elenco dei centralinisti non vedenti, era stato assunto dalla direzione del penitenziario il 14 ottobre 2019 a seguito di un avviso pubblico. I problemi sono sorti quando il Ministero ha avuto contezza delle condanne riportate dall’uomo nel 2003, 2010 e 2011 per il reato di bancarotta fraudolenta, con sospensione condizionale della pena per le prime due sentenze e condono per la terza. Questi precedenti erano emersi al dicastero soltanto nel 2020. Come mai? A causa di problemi tecnici sulla posta elettronica degli uffici della Direzione generale del personale. Del fascicolo personale del centralinista era sfuggito anche un ulteriore procedimento penale, per truffa, terminato con la prescrizione nel 2021. Alla luce di questi fatti, secondo il Ministero venivano meno le “qualità morali e di condotta” richieste per l’assunzione di un dipendente nella pubblica amministrazione. E il 16 ottobre 2021 è stata disposta la cessazione del rapporto di lavoro, scattata il 18 di quel mese. L’operatore sollevato dall’incarico ha impugnato il licenziamento ed è stato assistito dagli avvocati Angelo e Alessandro Gargano. Il giudice del lavoro Giorgio Rispoli, con sentenza del 12 aprile ha accolto il ricorso. L’eventuale sussistenza di un errore della Direzione della casa circondariale, scrive, “non determina l’invalidità del reclutamento”. Tutt’al più “trattandosi di violazione di disposizioni di carattere organizzativo”, può incidere unicamente “sull’eventuale responsabilità amministrativa, gestoria o contabile dell’organo che ha emesso l’atto”. Altrimenti, estromettere i lavoratori per i quali la procedura di assunzione presenta difformità rispetto alle procedure interne, consentirebbe alla pubblica amministrazione di tagliare fuori chiunque risultasse sgradito. Inoltre, sottolinea il giudice Rispoli, il signor S.G. in quanto non vedente “è titolare non di un semplice interesse legittimo, bensì di un diritto soggettivo all'assunzione” e questo status non può essere leso dalla violazione, da parte della stessa pubblica amministrazione, di disposizioni meramente organizzative. Risulta indiscutibile, poi, che per un biennio (2019 - 2021) l’uomo abbia lavorato alla casa circondariale di Arezzo in virtù di una assunzione effettiva, che non può essere interrotta senza giusta causa, in base all’articolo 18. E non è giusta causa quella rappresentata dal Ministero attualmente retto da Marta Cartabia secondo il quale, invece, l’iter di assunzione non era stato completato in modo conforme alla procedura “mancando il provvedimento di assunzione a tempo indeterminato, predisposto dalla Direzione Generale del Personale e delle risorse”. Infine, il Ministero non ha affatto portato argomenti sulla insussistenza delle qualità morali e di condotta richieste dall’avviso pubblico di assunzione. La motivazione del licenziamento era incentrata esclusivamente sul profilo del mancato completamento della procedura di assunzione di S.G. alle dipendenze del Ministero, senza alcun riferimento alla carenza delle suddette qualità. Se il Ministero voleva licenziare il dipendente, sostiene di fatto la sentenza, andava portata una compiuta motivazione con cui spiegava perché i precedenti penali ostavano all’esercizio delle sue funzioni. Il caso probabilmente arriverà in appello. Intanto la condanna colpisce l’organo di Governo.

