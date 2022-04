Arezzo, torna lo street food. Una tre giorni al parco Giotto dal 22 al 25 aprile

21 aprile 2022 a

Una tre giorni da leccarsi i baffi. Da oggi fino a lunedì 25 aprile al parco Giotto torna lo streetfood. Quattordici truck, “Quelli con la Tendina” che offrono cibo di strada da ogni parte d’Italia. E naturalmente anche da Arezzo. “Ci eravamo lasciati nel 2019 - dichiara il presidente dell’associazione Streetfood Massimiliano Ricciarini - poi il Covid ha fatto i danni che sappiamo. Non solo ha messo il mondo intero in una situazione emergenziale, ma nella destinazione dei ristori per far fronte al costo della vita per ogni attività del settore (commercio ambulante) si sono fatte le differenze mantenendo due pesi e due misure su una base di calcolo riferita solo al complicato mondo dei codici Ateco e non in base alla perdita di fatturato dal 2018 e 2019 al 2020 e 2021”. “Così la categoria si è rimboccata le maniche - prosegue Ricciarini - e al netto di chiusure per esaurimento fondi disponibili e mancati introiti ma anche al netto di diversificazioni (apertura ristoranti o cambio lavoro) è riuscita in piccola parte a ripartire già nel 2021 e più massicciamente quest’anno”. Ricciarini è tra quelli che durante il Covid ha cercato l’alternativa. Un anno fa infatti, “ho preso in gestione la Casina del Ponte a Ponte a Chiani, proprio perché con lo street food sembrava impossibile ripartire”. “Ma ce l’abbiamo fatta - dice ancora il presidente - ed eccoci qua”. Streetfood al parco Pertini porta una vasta gamma di cibi di strada: arrosticini abruzzesi, pesce fritto, pizza al forno e pizza fritta, hamburger di chianina e di angus, specialità siciliane, bombette pugliesi, olive ascolane fra gli italiani e patatine olandesi e specialità dalla Grecia tra gli stranieri. Tutto cominciò nel 2011 quando ci fu la prima edizione che presto raddoppiò. Nel 2016 arrivò al parco Giotto nell’edizione di aprile e al Prato a settembre. Da quest’anno invece ci sarà una novità. “Vista la concomitanza con altri eventi - annuncia Ricciarini - abbiamo deciso, insieme al Comune di Arezzo, di spostarla alla fine di luglio. Sarà nei giorni 29, 30 e 31 e tornerà al Prato”. Intanto gli amanti del cibo da strada il cibo povero di una volta e anche semplice come la pizza fritta, quella a portafoglio, oppure semplicemente le olive ascolane, potranno tornare a gustare le tradizioni culinarie da oggi con un occhio al meteo. Un appuntamento che segna il 12esimo anno di attività dell’associazione che può vantare numeri importanti per il settore. A partire dagli eventi che in più di dieci anni hanno toccato oltre 100 città italiane, portando in degustazione centinaia di cibi di strada italiani e non solo, raggiungendo, si stima, circa 6 milioni di appassionati negli oltre 400 eventi messi in piedi.



