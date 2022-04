Arezzo, morta Marcella Luzzi: consigliere comunale, fu candidata sindaco. Cordoglio e ricordi

Sara Polvani 23 aprile 2022 a

a

a

È scomparsa all’età di 73 anni la consigliera comunale Marcella Luzzi. La professoressa, savinese doc, nata l’8 marzo 1949, è stata candidata a sindaco di Monte San Savino alle elezioni ammnistrative di cinque anni fa con la lista civica RinasciMonte, sostenuta dal centrodestra. Il suo slogan era: “Coerenza, trasparenza, legalità”. Già in consiglio nella precedente consiliatura, era capogruppo di RinasciMonte, ed ha portato avanti numerose battaglie dai banchi dell’opposizione, con mozioni e interrogazioni, tenace ma corretta e sempre preparata. La stessa Marcella Luzzi era subentrata nell'ottobre del 2021 in Consiglio provinciale in sostituzione di un consigliere dimissionario di centrodestra. “Sono rimasta sconcertata, incredula a questa notizia”, commenta il sindaco Margherita Scarpellini, “Ci eravamo sentite di recente per l’ultimo consiglio comunale in programma il 27 aprile. Sono molto dispiaciuta perché per dieci anni è stata una consigliera di opposizione leale, seria e mai fuori dalle righe”. Marcella Luzzi, che è stata insegnante al liceo classico, è stata troncata da un infarto nella sua abitazione.

L'ADDIO

La salma di Marcella Luzzi è esposta nella chiesa di San Giovanni a Monte San Savino. Il funerale sarà celebrato domani, domenica 24 aprile, alle 15 nella chiesa di Sant'Agostino. Questa sera alle 19 santo rosario. La salma sarà tumulata al cimitero della Misericordia.

CORDOGLIO

Lucia Tanti, vice sindaco di Arezzo, ha scritto su Facebook: "Ciao Marcella, l'ultima volta che ci siamo viste ci siamo sistemate vicendevolmente la fascia: la tua blu della Provincia, la mia tricolore del Comune. Poi poche battute come sempre ironiche e sincere. Ti si volevano tutti molto bene. Fai buon viaggio."

Il PD di Monte San Savino, con una nota "esprime il proprio cordoglio per la improvvisa e prematura scomparsa di Marcella Luzzi, una bella persona da sempre attenta e vicina alla comunità anche nel suo ruolo di Consigliere Comunale per la lista Rinascimonte. Ai parenti ed agli amici tutti le nostre sentite condoglianze."

L'onorevole Stefano Mugnai, sulla sua bacheca Facebook: "Ciao cara Marcella Luzzi, ho sempre apprezzato la tua ironia, la tua rigorosa onesta’ e la tua assoluta, disarmante, cristallina bontà d‘animo. Ma, adesso che ci penso, temo di non avertelo mai detto per bene, a diritto come invece si dovrebbe fare… che coglione che sono stato! Te lo dico adesso, tardi. Riposa in pace amica mia. La tua comunità cittadina perde una persona splendida che per anni ha servito con onore in consiglio comunale, la nostra comunità politica perde un’amica e compagna di tante belle avventure. Che la terra ti sia lieve."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.