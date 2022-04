Arezzo, apre locale in viale Signorelli e i residenti: "Occupati parcheggi e marciapiedi"

24 aprile 2022 a

Ha appena aperto e già piovono le polemiche. Il Chiosco 34, il nuovo locale che si trova in viale Signorelli dove una volta c’erano il distributore di benzina e successivamente un negozio di fiori, è stato inaugurato sabato scorso. “Anzi - ci tiene a ribadire il gestore, Marco Grotti - abbiamo rinunciato all’inaugurazione proprio per non creare confusione e per non dare noia. Abbiamo aperto tenendo un profilo basso proprio per non attirare chissà quanta gente”. Ma è bastata solo una sera e i residenti, che già avevano dimostrato perplessità mentre c’erano i lavori, sono sul piede di guerra “marciapiedi inagibili - dicono - e parcheggi tutti occupati”. Il Chiosco 34 si trova sul viale dove ci sono i parcheggi e più avanti anche la Casa della Salute con relative auto che restano a disposizione di medici e infermieri. A sentire però i residenti “quei parcheggi noi li paghiamo ogni mese per tenere l’auto e ieri sera (sabato ndr), non c’era un posto dove mettere la nostra automobile. Per non parlare dei marciapiedi completamente occupati dai clienti del locale che restano in piedi e occupano lo spazio. E a noi pedoni non resta che passare dalla stradra, dove a sua volta ci sono le auto che vanno e vengono”. Marco Grotti non ci sta e replica: “Le persone che arrivano sono automunite e quindi che cosa debbono fare? Non possiamo continuare a fare polemiche, perché tutti abbiamo diritto di lavorare e le persone anche di divertirsi”. Una linea, quella del lavoro, comunque condivisa anche dagli stessi residenti: “Non ce l’abbiamo affatto con le persone che lavorano, ben vengano. Solo che il posto non è forse dei più adeguati”. Il locale (proprietà del Comune), dove è sorto il Chiosco 34 e che misura 16 metri quadrati, era andato a bando nei mesi scorsi dopo che aveva chiuso il fioraio. Il bando se lo è aggiudicato Marco Grotti che lo ha trasformato in una specie di bar per aperitivi e spuntini a pranzo e cena e a detta sempre del gestore: “Il giorno di chiusura sarà il martedì”, mentre gli altri giorni della settimana è aperto “fino a mezzanotte”, sostengono i residenti che però con l’arrivo dell’estate temono che l’orario si possa allungare. “Ci piacerebbe sapere che cosa ne pensano di questa situazione il Comune e l’Atam”, chiede la voce di un altro residente.

“Lavoriamo e basta - ribadisce Marco Grotti - Abbiamo investito in questo locale e la gente si diverte. Abbiamo rinunciato all’inaugurazione proprio per non attirare troppe persone, ma ora chiedo solo che ci lascino in pace”. E l’estate che si avvicina dirà come andrà in un quartiere che fino a questo momento, forse, non aveva risentito degli echi della movida.

