Arezzo, celebrazioni e iniziative del 25 aprile: così in città e in provincia

Il ricordo del 25 aprile, come da tradizione, sarà scandito ad Arezzo da una serie di momenti che si concluderanno a Poggio del Sole, davanti al monumento alla Resistenza.

Questo il programma delle cerimonie ufficiali per il 77esimo anniversario della Liberazione. Alle 8 dal parcheggio Pietri partirà una delegazione dell’Anpi che deporrà mazzi di fiori nei cippi, lapidi e monumenti ai caduti che si trovano nel territorio.

Alle 9 si terrà una cerimonia al cimitero del Commonwealth di Indicatore; alle 9.45 è prevista la deposizione di una corona di alloro al monumento che ricorda i 792 Caduti del comune di Arezzo che si trova all’ingresso del cimitero urbano. Alle 10.15 rito religioso nella chiesa di San Bernardo officiato da don Carlo Volpi. Alle 11 le autorità saranno al Sacrario dei Caduti di via dell’Anfiteatro, mentre alle 11.30, dopo la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro al monumento alla Resistenza in piazza Poggio del Sole, si terrà il saluto delle autorità.

Sarà un 25 aprile di celebrazioni anche nel Pratomagno, organizzate dal Comune di Loro Ciuffenna, Anpi Valdarno, associazione culturale Pepe Mujica e Altre Direzioni. Il programma della giornata prevede una camminata, con partenza alle 10, dal borgo di Anciolina, lungo un sentiero che fu dei partigiani e che porta ai cippi, recentemente restaurati, in memoria di Giuseppe Untelli e Renato Fabbrini.

Dalle 11 seguiranno letture e musica. A Cortona le celebrazioni civili inizieranno alle 10 in piazza della Repubblica, con gli interventi delle autorità e delle associazioni. Seguirà la deposizione di corone d’alloro alle lapidi che ricordano le vittime dei nazisti. Sfilerà il corteo e dei brani musicali verranno eseguiti dalla Filarmonica Cortonese. Quindi l’omaggio al monumento ai Caduti di tutte le guerre e poi corone d’alloro saranno depositate ai piedi dei cippi che ricordano le vittime dei nazisti a Falzano, Santa Caterina, Farneta e Monsigliolo.

A Civitella la giornata del 25 aprile sarà caratterizzata da numerose iniziative. Si aprirà con la deposizione da parte del sindaco Andrea Tavarnesi delle corone d’alloro ai monumenti ai Caduti che si trovano nelle frazioni del territorio, per continuare con il Gran premio Liberazione di ciclismo organizzato dalla Polisportiva Albergo – Oliveto.

“Dopo due anni di celebrazioni limitate dalle restrizioni imposte dalla pandemia, torniamo finalmente a celebrare questo anniversario in presenza e con un programma ricco di spunti di riflessione”, le parole del sindaco Andrea Tavarnesi. “Il 25 aprile è una data che da 77 anni è simbolo dei valori di giustizia, libertà e democrazia posti a fondamento della nostra Costituzione. Valori conquistati grazie agli sforzi di tanta parte della società civile, donne, uomini e ragazzi che ebbero il coraggio di resistere all’occupazione e all’oppressione della dittatura”.

Mantenendo vivo il filo conduttore tra passato e presente, il Gran premio Liberazione, giunto alla 19esima edizione, prevede la partenza ufficiosa per la categoria Allievi, alle ore 14.30, dalla piazza Don Alcide Lazzeri di Civitella, con deposizione della corona di alloro al monumento delle vittime dell’eccidio nazifascista del 29 giugno 1944. La gara attraverserà il borgo di Civitella per poi prendere avvio ufficialmente alle 15 in località Il Riccio e svilupparsi nel territorio comunale con arrivo ad Albergo.

Sempre nel pomeriggio, ma a Villa Severi ad Arezzo, evento organizzato tra gli altri da Arci, Anpi e Circolo Aurora. Alle 15 “I volti della Resistenza”, mostra delle foto di Lorenzo Nasi, mentre alle 17 il programma prevede “Dalla tragedia alla Liberazione”, un percorso dedicato al 25 aprile attraverso le immagini di Arezzo bombardata e la storia di alcuni monumenti del territorio comunale che ricordano gli eccidi nazisti e alcuni eroi della Resistenza aretina.

