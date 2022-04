Arezzo, il comitato Duomo Vecchio scrive al questore: "Venga a vedere il nostro quartiere"

Francesca Muzzi 25 aprile 2022 a

Il Comitato Duomo Vecchio prende carta e penna e scrive al nuovo questore Maria Luisa Di Lorenzo che si è presentata la scorsa settimana, chiedendo “di venire a conoscere la situazione a Campo di Marte”. Il Comitato che si è costituito in difesa proprio delle zone più a rischio di Saione, nel dare il benvenuto al nuovo questore sottolinea: “Le volevamo chiedere se è stata informata dalle altre autorità cittadine della situazione di Campo di Marte. Magari se vi ha fatto un giretto. Le scene sono sempre le stesse, anzi aggravate nel silenzio ed indifferenza delle istituzioni”. E il Comitato comincia a descrivere ciò che accade. Scene che sembravano quasi dimenticate e che invece, a sentire i residenti del quartiere di Saione, continuano anche ora: “Se nulla i residenti purtroppo hanno potuto fare contro lo spaccio della droga sempre presente - dicono - Solo ed esclusivamente con la propria forza di dissuasione avevano quanto meno allontanato i senzatetto, risultando anche spettatori del decesso di uno di loro, che alcunché aveva mosso nelle coscienze delle autorità preposte. È un po’ di giorni che alcuni sbandati hanno ripreso a sostare negli scalini delle nostre abitazioni, nei marciapiedi, davanti ai portoni d’ingresso nei garage e nelle cantine”. Una situazione che per gli abitanti del quartiere, porta a delle conseguenze che vengono di seguito elencate: “Abbandonano gli indumenti, i resti di cibo, gli escrementi che chi vive in questa parte di città dobbiamo ripulire facendosi largo tra i pusher del momento”. E poi la parte finale della lettera che dice: “Ci corre l’obbligo di comprendere quali siano le sue intenzioni sul punto visto che ha dichiarato e cioè che intende prendersi a cuore le problematiche giovanil. Ecco, cosa raccontiamo noi ai nostra figli, vivendo in un luogo nel centro di Arezzo che un tempo era tra i salotti buoni della città, in cui ogni regola di diritto è svanita, sono assenti i basilari principi di convivenza civile e richiedere la presenza delle forze dell’ordine, a oggi, appare un’utopia”. E adesso vediamo che cosa risponderà il nuovo questore e se accoglierà l’invito del Comitato Duomo Vecchio a fare un giro per il quartiere in questione. Negli ultimi mesi, le criticità di Campo di Marte e anche del Pionta, hanno lasciato il posto ad un quartiere, quello di Saione che invece ha cominciato ad allargarsi e a respirare. La riprova sono le tante attività commerciali che sono nate in questi ultimi mesi. Compresa la riapertura del Caffè di Via Veneto che ha preso il posto dello storico Bar Magi. Un quartiere che sembrava avere cambiato volto, ma evidentemente a sentire i suoi residenti, qualcosa ha di nuovo invertito la rotta e adesso chiedono la visita del nuovo questore per rendersi conto di quello che manca e di ciò che potrebbe fare.

