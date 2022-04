Arezzo, gruppo di camminatori fa tutta la Bonifica. Con loro anche una 70enne

Francesca Muzzi 25 aprile 2022 a

Ancora quasi non ci credono. Hanno sfidato, attaccato e percorso il sentiero della bonifica a piedi. Da Chiusi fino ad Arezzo: 63 chilometri. Sono i camminatori di Ragazze in Cammino e Trail Walking Project che sabato mattina sono partiti all’alba con il treno per raggiungere Chiusi e poi da lì cominciare il percorso. “Ci siamo messi in cammino verso le 7.10 - racconta il capogruppo Marco Maurizi - Siamo arrivati a Ponte a Chiani sabato sera intorno alle 21.30”. Quindici persone, età media 50 anni, anche se tra queste c’è una nomination speciale. E’ quella di Maria Giardiello che di anni ne ha 70. “All’inizio mi ha chiesto se ce l’avrebbe fatta - dice Marco - Nonostante l’età Maria va a camminare spesso e le ho detto di non avere paura, che ce l’avrebbe fatta. E così è stato. E’ stata bravissima”. Alcuni invece, durante il percorso hanno abbandonato, ma Maria no. Con la sua maglietta gialla, è arrivata fino al traguardo.

Nonostante i 63 chilometri accompagnati da un dislivello zero, il percorso non è facile. Marco spiega: “Un cammino vario, dà la possibilità di ammirare il paesaggio che cambia e magari di avere un ritmo diverso da una salita ad una discesa. Il sentiero della bonifica è invece una strada tutta in piana e quando mi hanno detto che gli ultimi 12 chilometri sarebbero stati quelli più faticosi, era davvero così. Ci siamo detti e ripetuti più volte che non si arrivava mai”. E invece intorno alle 21.30 il gruppo è arrivato a Ponte a Chiani, stremati, affaticati, ma sicuramente soddisfatti di questa impresa. Certo, non è la prima volta che il “generale” Marco Maurizi propone percorsi così impegnativi: “Ma è la prima volta che abbiamo coperto questa distanza”.

Nel giugno del 2021 i camminatori del Dopo Lavoro Ferroviario, percorsero la vecchia ferrovia da Arezzo fino ad Anghiari. “Anche lì fu una bella scarpinata e come sabato gli ultimi chilometri non finivano mai”, dice Marco che si è ripreso dalla fatica pronto ad organizzare un’altra tappa. E stavolta, c’è da scommettere, che l’asticella si alzerà ancora.

