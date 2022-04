Arezzo, l'ex segretario comunale Caridi: "Per me Macrì presidente di Estra era illegittimo e il sindaco mi sostituì"

Luca Serafini 27 aprile 2022 a

“Mi sono rifiutato di votare per la conferma di Francesco Macrì a presidente di Estra e così sono stato colpito da un atto ritorsivo: questa è la mia idea e non me la leva nessuno dalla testa”. L’ex segretario generale del Comune di Arezzo, Franco Caridi, genovese, giurista di 63 anni residente a Sinalunga, pronuncia parole pesanti seduto alla Vela come testimone al processo Coingas.

A pochi metri da lui lo ascolta il sindaco Alessandro Ghinelli. Non si scompone. Sorseggia acqua alla bottiglietta. Arriverà il suo turno per ribattere ogni cosa. “Una mattina mi arriva inattesa la Pec con cui mi si avvisa che il sindaco ha attivato il procedimento di sostituzione del segretario” prosegue Caridi con eloquio rapido, incalzante. Era gennaio 2021 quando ricevette il benservito. “Proprio pochi giorni prima che l’incarico venisse confermato automaticamente dopo le elezioni”, spiega. Certo, era una facoltà del sindaco, sottolinea l’ex segretario comunale ora ad Ascoli Piceno. “E pensare”, scandisce amaro “che in un colloquio precedente il sindaco mi aveva stretto la mano dicendomi: ho fiducia in lei”. Ma l’aria nei confronti di Caridi era cambiata nella maggioranza di centrodestra da quando si era rifiutato di votare - maggio 2020 - per la riconferma del presidente Macrì. Ghinelli lo aveva delegato in vista dell’assemblea di Coingas (che partecipa Estra). “Gli dissi di no, che non votavo la conferma di una nomina che, per la mia esperienza di funzionario in Corte dei Conti, ritenevo illegittima”.

Questione, quella dell’inconferibilità di Macrì, dichiarato decaduto da Anac a novembre, tutt’altro che risolta tant’è che il 14 giugno deve pronunciarsi il Tar del Lazio sul ricorso e spunta giurisprudenza a favore di Macrì. “Non costruisco su un abuso edilizio... non posso sanare uno che sta lì illegittimamente”, rispose Caridi a Ghinelli.

“Il sindaco mi disse: come si fa ad uscirne? Io risposi: cambiamo nominativo”. Invece Macrì venne confermato e per Caridi quel suo mettersi contro la linea politica della maggioranza - fa capire il segretario sotto le domande del procuratore Roberto Rossi - gli fu fatto pagare. Aveva irritato Fratelli d’Italia, il partito della coalizione cui appartiene Macrì. In un incontro in comune Ghinelli e l’assessore Merelli gli avrebbero partecipato il malumore in giunta, espresso dal’assessore Giovanna Carlettini (FdI). Pensava di rimanere al suo posto, Caridi, invece al 110° giorno su 120 disponibili per la sostituzione, ecco l’epilogo brusco del suo mandato iniziato nel 2017.

Era il 12 gennaio 2021.“Il sindaco mi invitò ad un colloquio per whatsapp, io declinai: il massimo della scorrettezza”, va giù duro. Per Ghinelli, tra gli undici imputati del maxi processo, accusato di abuso d’ufficio e favoreggiamento sui tre filoni, è l’udienza più scomoda e ruvida. Avrà modo per ribattere e spiegare le sue condotte improntate, ha sempre sottolineato, alla tutela degli interessi di Arezzo e dalla buona amministrazione. Al suo fianco ci sono l’avvocato Piero Melani Graverini e l’avvoato Luca Fanfani il quale, con piglio, ribatte a Caridi: “Ma perché negli anni precedenti non aveva mai sollevato problemi sulla presidenza di Estra?

E come mai, quale garante della legalità, non motivò al sindaco, con un parere scritto, quella sua decisione di non confermare Macrì?”. Ad aggiungere pepe alla deposizione di Caridi ci sono altri riferimenti al partito della Meloni. La querela fatta dai dirigenti di FdI di Arezzo quando uscì il contenuto del suo verbale alla Digos dopo il “licenziamento”, certi ostruzionismi che ritiene di aver subito, sempre da FdI, a Roma e Ascoli. Nel suo mandato di segretario, Caridi si era occupato di società partecipate.

A ottobre 2018 con il notaio Cirianni e l’allora amministratore di Coingas, Staderini, e il commercialista Cocci, lavorava, per creare una società In house, per erogare servizi ai soci: progetto abortito dopo un pronunciamento del Consiglio di Stato. Racconta ai giudici di quando, scoppiata l’inchiesta Coingas nel luglio 2019, sostituì il sindaco in assemblea e votò per l’approvazione del bilancio che i revisori contabili contestavano.

Sulle consulenze incriminate (500 mila euro, tra avvocato Olivetti Rason e Cocci), ricorda di come la sua proposta fosse “l’azione di nullità” ma non fu perseguita. E le consulenze, al suo occhio di giurista, erano generiche e indeterminate, inutili, non congrue. Affidate in “assenza di gara”, in modo “reiterato” con il “classico escamotage” che denota “spudoratezza”: frazionare gli incarichi rimanendo sotto i 40 mila euro oltre i quali occorreva il bando pubblico.

Non c’è stato tempo ieri alla Vela per trattare il filone Multiservizi, quello sul presunto “accordo commerciale” tra Luca Amendola, ieri per la prima volta in aula, e Roberto Bardelli detto Breda. Ma il 3 maggio sfileranno come testimoni gli onorevoli Stefano Mugnai e Maurizio D’Ettore, oggi di Coraggio Italia, ieri di Forza Italia, oltre ai commercialisti di Amendola (dottor Panzieri) e di Bardelli (dottor Ciofini) ieri rimasti pazientemente e inutilmente in attesa cinque ore. L’ipotesi di reato è il “traffico d’influenze”, la convinzione dei pm Roberto Rossi e Chiara Pistolesi è che la nomina come amministratore della società dei cimiteri ad Amendola (in quota Forza Italia) fu macchiata da un “patto” con il Breda, all’epoca il più votato nella lista degli azzurri, senza incarichi e con guai finanziari da risolvere.

Acconsentire alla nomina di Amendola significava poter ricevere in cambio accesso al credito per risollevarsi. Altri si adoperarono per questo caso politico e umano e tra loro il sindaco Ghinelli, tra gli imputati. Tempi di prescrizione ravvicinati. Sentite dal tribunale, con presidente Ada Grignani, tre donne sul filone delle consulenze allo studio legale Olivetti Rason di Firenze e al commercialista Cocci. Melissa Ciomei, della società di revisione Ernst Young, ha riferito dell’attività svolta su incarico di Coingas quando c’era l’esigenza per la spa dei comuni di apporre al bilancio 2018 il certificato di qualità, che invece i revisori dei conti (Minetti, Polverini, Faralli) si rifiutavano di dare per le consulenze ritenute anomale e spropositate.

Ciomei ha parlato dei “vari solleciti” a Coingas per avere la documentazione. Il vaglio, è emerso dalla testimonianza, fu rigorosamente di impronta contabile senza entrare nello specifico dell’opportunità o meno degli incarichi. Alla fine scattò il disco verde della società di revisione. Parallelamente, l’avvocato del comune Stefano Pasquini (finito pure lui tra gli imputati) stava svolgendo la relazione sulla congruità delle consulenze rispetto ai compensi standard. Anche in questo caso l’esito fu positivo. Ma il collegio sindacale non era convinto e al voto sul bilancio si astenne per impossibilità ad esprimere parere. Frizzante la testimonianza di Erica Rosai, ex segretaria di direzione in Coingas, che si trovò tra i due fuochi Staderini (amministratore) e Macrì (presidente di Estra). Il procuratore Rossi le chiede: come arrivò l’avvocato Olivetti Rason in Coingas? “Staderini disse che gli era stato presentato da Macrì: aveva risolto il suo problema di incompatibilità tra ruolo in Coingas e la banca dove lavorava, così nacque un rapporto”.

Il clima Staderini - Macrì: “All’inizio cordiale, collaborativo, con il tempo è degenerato fino alla rottura brutta”. Per quali ragioni? domanda il pm. “Macrì voleva portare avanti Coingas” risponde Rosai “mentre Staderini voleva rianimare Coingas e seguire un suo percorso”. Rammenta, la testimone, di come le consigliere di amministrazione Fucini e Gigli, prima di dimettersi non volevano firmare le consulenze di Olivetti Rason. Cifre e natura degli incarichi sollevavano dubbi. Erica Rosai parla di Cocci come figura presente e operativa, sempre disponibile e tratteggia i suoi progetti in modo positivo.

E’ invece l’avvocato Simona Santolini, dello studio legale fiorentino dal 2010, a sottolineare il valore dei contratti di Olivetti Rason, scelto nella fase in cui, dice, serviva una figura competente: patti parasociali, quotazione in Borsa di Estra (che poi non ci fu), legge Madia. Nella prossima udienza argomenterà su tutte e 37 le pratiche. Il procuratore Rossi: “Tra Macrì e Rason c’era la stessa frequentazione politica?”. La testimone nella sit disse sì, ma ora sfuma.

Dalle parti civili, l’avvocato Raffaello Giorgetti (comune di Cortona) fa notare che lo stesso studio fiorentino aveva ricevuto un incarico dall’assessore Merelli. Poi Rossi, interroga Santolini sulla consulenza - come non bastassero le altre - girata ad un avvocato esterno (Bigiarini) per un rinterzo economico che doveva servire a procurare soldi tramite Coingas per pagare una giovane avvocatessa dello studio Rason, amica di un direttore di giornale: doveva produrre, dice l’accusa, buona stampa su Ghinelli.

