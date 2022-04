Arezzo, Staderini contro Coingas: "Non ho fatto danni, anzi, e non pago". Udienza su risarcimento da mezzo milione

Luca Serafini 27 aprile 2022 a

Non ci sta Sergio Staderini a portare la croce di Coingas sulle spalle. Ha depositato l’atto di opposizione contro la spa dei Comuni che lo ha citato per un maxi risarcimento danni da circa 560 mila euro. Prima udienza fissata a Firenze il 10 maggio, sede competente per le “azioni di responsabilità”, quando cioè si vuol far pagare a qualcuno la “mala gestio” di una società. Lui, Staderini, l’amministratore che attribuì le consulenze allo studio Olivetti Rason e poi al commercialista Cocci, in attesa che si apra il serrato confronto davanti alla giustizia civile, si limita a dire poche ma chiare parole: “Non ho provocato alcun danno a Coingas, anzi sono orgoglioso di quanto ho fatto, dei progetti messi in campo e che se fossero stati portati avanti avrebbero dato benefici ai comuni soci. E comunque lo stabiliranno i giudici di Firenze”. Non ha nulla da ridire, Staderini, sulla condanna penale ricevuta con rito abbreviato (due anni) lo scorso autunno uscendo di scena dal processo. Riconosciuto colpevole di peculato (consulenze), favoreggiamento nel traffico di influenze (nomina di Amendola in Multiservizi con il “patto” con il consigliere Bardelli), abuso d’ufficio (nomina in Estra di Francesco Macrì). Proprio con Macrì dopo una iniziale sintonia, entrarono in rotta di collisione. Staderini, all’epoca braccio destro del sindaco, da Macrì presidente di Estra avrebbe anche accolto l’indicazione di affidare consulenze a Olivetti Rason, poi con il tempo, stando alla sua versione, voleva svincolarsi, dare autonomia a Coingas che altrimenti subiva il controllo della controllata Estra. Chiamò il commercialista Marco Cocci in Coingas, per tenere la contabilità e avviare ambiziosi progetti operativi. Staderini scivolò nell’isolamento, fuori dal cerchio magico del centrodestra di governo al comune di Arezzo. Nel suo pc, sequestrato dalla Digos, covavano frecce avvelenate per tutti: intercettazioni ambientali perno del processo. Per l’ex amministratore di Coingas, ecco le sfide sui risarcimenti. A giorni quella con Coingas. Ma anche la Corte dei Conti lo attende al varco per “danno erariale”.

