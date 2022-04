Grave 35enne dopo scontro tra moto e auto a San Leo di Anghiari in un punto critico della Senese Aretina

28 aprile 2022 a

Scontro tra auto e moto lungo la Senese Aretina, nei pressi dell’ufficio postale in località San Leo nel Comune di Anghiari. E’ grave un 35enne residente nel Comune di Monterchi. Il centauro, che è stato sbalzato in avanti per alcuni metri: per lui è stato necessario l’attivazione dell’elisoccorso Pegaso – atterrato in loco – per il successivo trasferimento all’ospedale fiorentino di Careggi.

Secondo una prima e sommaria ricostruzione effettuata dai carabinieri della Stazione di Anghiari, l’auto proveniente da Sansepolcro stava per svoltare a sinistra per entrare nel parcheggio dell’ufficio postale, quando in senso opposto sopraggiungeva il centauro: l’impatto, a quel punto, è stato quasi inevitabile.

La peggio è toccata al 35enne di Monterchi: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’automedica e l’ambulanza della Croce Rossa, i quali lo hanno stabilizzato; non sarebbe in pericolo di vita, seppure ha riportato traumi in varie parti del corpo.

Lungo la Senese Aretina, rimasta chiusa per oltre un’ora, anche i vigili del fuoco del distaccamento di Sansepolcro ed il personale di Anas per la pulizia della sede stradale. I carabinieri hanno effettuato anche i vari accertamenti al conducente della vettura, risultato comunque tutto in regola. Non è la prima volta che si verifica un sinistro in quel punto della statale.

