Banca Etruria, salta l'appello ai big condannati per il crac: processo rinviato a novembre per difetto di notifica

Banca Etruria, nulla di fatto a Firenze in Corte d'Appello mentre l'ex presidente Fornasari e l'ex direttore generale Bronchi puntano al concordato con la procura, una sorta di patteggiamento. Un difetto di notifica ha fatto saltare l'udienza dell'atteso processo di secondo grado per il crac Etruria che in primo grado nel 2019 ha visto condannati i quattro imputati che avevano scelto il rito abbreviato: 5 anni a Giuseppe Fornasari e Luca Bronchi, 2 ad Alfredo Berni e 1 a Rossano Soldini, chiamati in causa a vario titolo su presunti affidamenti dell'istituto di credito configurati dall'accusa come distrazione del patrimonio.

Tutto rimandato al 10 novembre. Le cancellerie non avrebbero correttamente invitato la notifica ad un avvocato delle difese, per questo è stata dichiarata la nullità dell'udienza.

I quattro imputati chiedono l'assoluzione portando argomenti difensivi e forti anche della sentenza del tribunale di Arezzo che lo scorso ottobre ha chiuso con una raffica di assoluzioni il processo celebrato con rito ordinario sul quale si va verso l'appello con la procura aretina che ha impugnato la sentenza. Nel mese di maggio ad Arezzo arriva a conclusione anche il filone della bancarotta semplice legata alle consulenze affidate da Etruria: tra gli imputati c'è anche Pier Luigi Boschi, padre dell'ex ministro Maria Elena, parlamentare di Italia Viva.

