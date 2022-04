Arezzo, assemblea Coingas vota su riconferma di Scortecci. Nuove Acque, la Lega si confronta: ipotesi Grassi

29 aprile 2022 a

Franco Scortecci si avvia a ricevere oggi dall’assemblea di Coingas il via libera al suo secondo mandato come amministratore unico. A suo favore c’è il peso del comune di Arezzo, che con il 45 per cento delle quote, orienta le scelte nella spa dei comuni aretini che partecipa la multiutility Estra (luce e gas) e ne riceve ricchi dividendi.

Con l’appoggio di altri municipi di area di centrodestra, e vedremo quali all’esito del voto di stamani, lo Scortecci bis dovrebbe quindi prendere il via. Era cominciato a inizio 2019, in una stagione turbolenta per Coingas che vediamo in questo periodo squadernata nelle udienze del processo penale in corso alla Vela con undici imputati, tra i quali lo stesso Scortecci, il presidente di Estra decaduto Francesco Macrì e il sindaco Alessandro Ghinelli. Scortecci subentrò a Sergio Staderini, dette un segno di discontinuità interrompendo la consulenze contestate, mise da parte i progetti avviati, si adoperò per riordinare i conti.

L’assembla Coingas è convocata per le 11 e prevede anche l’approvazione del bilancio con l’indicazione delle somme dei dividendi provenienti da Estra e da ripartire ai soci in base alle percentuali.

Sarà presente ai lavori Giovanni Grazzini, il commercialista che proprio Coingas nell’ultima assemblea ha nominato come esponente di Arezzo nel cda di Estra, al posto di Macrì, in attesa del pronunciamento del Tar il 14 giugno.

Andrà dunque a posto, salvo colpi di scena e con lo scontato voto contrario del centrosinistra, la prima tessera del puzzle delle partecipate in scadenza.

Ma nella stessa giornata di oggi i riflettori sono puntati sulla Lega, al cui interno pare non vi siano uniformità di vedute, in questa fase.

Spettano al partito di Salvini la guida di Arezzo Casa (assemblea ancora non convocata) dove la conferma di Lorenzo Roggi pare assodata, superate certe increspature, e quella di Nuove Acque, in virtù dei nuovi equilibri che fanno scivolare il centrosinistra in minoranza nella componente pubblica della spa idrica.

Ebbene, la Lega deve scegliere chi proporre al sindaco Ghinelli per l’assemblea di Nuove Acque del 10 maggio prossimo: il nome di Paolo Enrico Ammirati, che era circolato, sarebbe definitivamente uscito di scena per incompatibilità professionali dell’avvocato. In campo ci sarebbe lo stesso Matteo Grassi, commissario provinciale del partito del Carroccio, che per competenze e qualità potrebbe essere proposto. Ma non c’è nulla di scontato e potrebbero emergere anche altri nomi.

Nei giorni scorsi la senatrice Tiziana Nisini, che sembra smarcarsi dalla linea del vertice aretino del partito, ha insistito per il metodo di “una rosa” di figure da sottoporre al sindaco. Al di là dei distinguo e delle strategie, anche con proiezioni future, per la Lega è comunque tempo di decisioni e oggi dovrebbero maturare.



