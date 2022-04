Castiglion Fiorentino piange la morte di padre Egidio Buccelletti

Piero Rossi 30 aprile 2022 a

Comunità cristiana di Castiglion Fiorentino in lutto per la scomparsa di Padre Egidio Buccelletti, avvenuta ieri presso l'Ospedale San Donato di Arezzo. Il decesso è avvenuto dopo un breve ricovero presso il nosocomio aretino.

Padre Buccelletti aveva quasi 89 anni. Nato nel 1933 in una cristianissima famiglia castiglionese – due sorelle avevano scelto la vita religiosa – era entrato ragazzino nel seminario dei Padri Maristi presso la Chiesa del Rivaio, dove aveva terminato il Ginnasio. Aveva compiuto poi gli studi di Teologia ed effettuato il Noviziato a Torino, dove aveva fatto la Professione Religiosa nel 1951 ed era stato ordinato sacerdote nel 1958. Era stato poi missionario marista in Venezuela per una decina di anni, quindi per molti anni in Calabria e poi in una parrocchia di Roma, prima di tornare, alla fine degli anni ottanta, nella comunità dei Padri Maristi che regge la Parrocchia del Rivaio, dove ha portato avanti fino all'ultimo la sua missione religiosa.

La salma di Padre Egidio Buccelletti si trova esposta nel salone parrocchiale del Rivaio. Le esequie saranno celebrate oggi pomeriggio, alle ore 16, sul campetto del seminario, attiguo alla chiesa, per meglio rispettare le norme anti-contagio. Seguirà la sepoltura nel cimitero del capoluogo, vicino ad una delle sorelle, deceduta poche settimane fa. Le condoglianze del Corriere alla comunità dei Padri Maristi ed alla famiglia Buccelletti.



