Arezzo, Scortecci resta alla guida di Coingas con l'86% dei voti: "Progetto idrogeno e presenza forte in Estra"

Scortecci bis in Coingas. Tutto come previsto nella spa dei comuni dove l’amministratore uscente ha ricevuto l’86% dei consensi dei soci presenti (il 90%). Intorno al nome di Franco Scortecci il centrodestra aveva maturato una linea di compattezza negli ultimi tempi, seguendo l’indicazione del comune capoluogo, Arezzo, che detiene il 45% delle azioni societarie. Era stato lo stesso sindaco Alessandro Ghinelli, a inizio 2019, a proporre Scortecci al posto di Sergio Staderini (mesi dopo scoppiò l’inchiesta giudiziaria) e la scelta è stata ribadita con convinzione. A proporre Scortecci in assemblea è stato il sindaco di Castiglion Fibocchi, Marco Ermini che ha trovato pieno sostegno nei municipi di Bibbiena, Capolona, Castiglion Fiorentino, Cortona e Sansepolcro, questi ultimi presenti proprio con i sindaci Luciano Meoni e Fabrizio Innocenti. Voto favorevole anche da Subbiano, Castel Focognano e Castel San Niccolò. No alla conferma di Scortecci dai comuni di centrosinistra (tra cui Civitella, Monte San Savino, Marciano e Foiano). Sono poi emersi distinguo in fase di voto al bilancio e ai dividendi di Estra, 3 milioni a beneficio dei municipi.

Presente nella sede di via Cocchi il commercialista Giovanni Grazzini, recentemente nominato nel cda di Estra per rappresentare Coingas e quindi Arezzo in attesa che il Tar sciolga il nodo su Francesco Macrì dichiarato decaduto. Molti sindaci erano collegati da remoto. Soddisfato per la riconferma, Scortecci, che al termine dei lavori ha dichiarato: “Proseguo in questo ruolo con senso di responsabilità nell’interesse dei comuni soci e del territorio. Da un lato sarà mio compito, d’intesa con Grazzini, rappresentare la comunità aretina in Estra e farla contare di più in una fase delicata come questa in cui si va verso il rinnovo dei patti parasociali e si discute della multiutility regionale”. Scortecci prosegue: “Dall’altro lato, intendo portare avanti i nuovi progetti di Coingas che sono rivolti al tema dell’ambiente e delle energie da fonti rinnovabili: con Università di Firenze, Sapio e Fabbrica del Sole stiamo lavorando ad un progetto di studio, ricerca e sviluppo sull’idrogenodotto di Arezzo che ha aperto un fronte sul quale credere. C’è un bando in scadenza ed è il primo obiettivo. Come Coingas abbiamo messo anche in campo una collaborazione con la Casa delle Energie volta alla formazione degli amministratori locali per cogliere le opportunità dei vari bandi, da quelli regionali a quelli europei”.

Nonostante il peso del processo giudiziario in corso che lo vede tra gli imputati (come il sindaco Ghinelli e il presidente decaduto di Estra) Scortecci tiene saldo la guida di Coingas che nel prossimo esercizio potrebbe beneficiare di 4 milioni di dividendi da Estra. Interrotte le consulenze e i progetti del passato, rimessi in ordine i conti, Coingas dovrà anche affrontare la causa civile contro l’ex amministratore, Staderini, al quale chiede oltre 500 mila euro di risarcimento per le famose consulenze. Staderini, a sua volta, ha depositato opposizione. Battaglia al via al tribunale delle imprese dal 10 maggio.

“Competenza, correttezza e signorilità”. Sono le caratteristiche che Lucia Tanti, vice sindaco di Arezzo, sottolinea rispetto alla figura di Franco Scortecci “spesso bersaglio di critiche del tutto politiche assolutamente infondate a cui non ha mai risposto e al livello delle quali non si è mai abbassato”. Tanti condivide quindi la proposta fatta in assemblea dal sindaco di Castiglion Fibocchi, Ermini, e sull’amministratore di Coingas prosegue: “In questi anni ha portato avanti un lavoro silenzioso ed efficace che oggi ci ha permesso di approvare un bilancio sano che distribuisce oltre 3 milioni di euro di utili ai comuni soci, e dei quali oltre un milione al Comune di Arezzo”. Tanti definisce “teatrino” il fatto che “alcuni sindaci hanno respinto il bilancio presentato da Scortecci considerandolo un atto politico contro il quale era necessario opporsi, per poi, un secondo dopo, dare parere favorevole per prendere i dividendi che proprio quel bilancio ha generato per le loro comunità”.

Atteggiamento contraddittorio, secondo Lucia Tanti. “Se i cittadini dei Comuni che si sono opposti al bilancio potranno utilizzare risorse per le loro comunità provenienti da Coingas è grazie agli altri comuni, tra i quali Arezzo, e agli altri sindaci che hanno dato il via libera ad un bilancio sano”. Tanti stigmatizza anche il no dato da alcuni comuni, senza proporre alternative, al nome di Scortecci. E ribadisce che il consenso l’amministratore lo ha ottenuto non sul piano politico ma “intorno al lavoro che ha svolto fuori da ogni logica strettamente di parte"-

