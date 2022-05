Arezzo, allarme degli agricoltori: "Mancano mille stagionali"

Francesca Muzzi 02 maggio 2022 a

“Mancano mille stagionali e il lavoro delle campagne rischia di fermarsi”. A lanciare l’allarme è Massimiliano Dindalini, presidente di Cia (confederazione italiana agricoltori) che sottolinea come “non riuscendo a trovare manodopera italiana si ricorre a quella straniera”. Ma quest’anno, rispetto allo scorso anno, i permessi d’ingresso nel nostro paese tardano ad arrivare: “Il 17 marzo - dice Dindalini - è scaduto il termine previsto per inoltrare le domande di ingresso dei lavoratori extracomunitari (Cia ne ha inoltrate circa 200 ndr) secondo l’ormai usuale procedura online legata al decreto flussi. A inizio maggio però i nulla osta di ingresso non sono stati ancora rilasciati”. E il ritardo sull’arrivo della manodopera genera preoccupazione tra i titolari delle aziende: “Già costretti a combattere con altre gravi problematiche: dal caro carburanti, ai prezzi esorbitanti di concimi e mangimi, all’invasione dei selvatici che azzerano produzioni e raccolti. Motivazioni che di recente li hanno spinti a scendere in piazza, insieme ai colleghi del Centro Italia, nella grande manifestazione di protesta che si è tenuta di recente a Venturina Terme, nel comune di Campiglia Marittima”. Con l’arrivo della primavera, nelle campagne arrivano le naturali “scadenze”: la piantumazione di alcuni prodotti, tra cui il tabacco e le ortive, che rappresentano voci significative dell’economia agricola del territorio, gli interventi stagionali da effettuare sui frutteti e sui vigneti. “Senza dimenticare - dice ancora Dindalini - la manutenzione degli spazi verdi delle aziende agrituristiche che, dopo anni difficili, tornano finalmente ad accogliere gli ospiti”.

“Sono tante le necessità delle imprese agricole che, da anni, impiegano con reciproca soddisfazione manodopera proveniente da oltreconfine: lavoratori comunitari ed extracomunitari disponibili a svolgere attività nelle aziende del territorio – dice ancora Dindalini -. La complessità dei meccanismi, unita agli strascichi della pandemia e ai primi effetti della guerra russo-ucraina, ha rallentato le procedure di ingresso. Il ritardo rischia di compromettere gravemente l’attività e i risultati di un’annata già di per sé difficile”. “Sollecitiamo - conclude - i rappresentanti delle istituzioni ad adoperarsi, secondo le loro competenze, per accelerare l’iter in modo da rendere disponibile in tempi rapidi la manodopera richiesta dalle imprese, che hanno presentato regolare domanda attraverso le organizzazioni agricole”.



