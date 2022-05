Arezzo, al processo Coingas in aula come testimoni gli onorevoli Mugnai e D'Ettore

Luca Serafini 03 maggio 2022 a

a

a

Nel processo Coingas è il giorno dei parlamentari. Testimoni in aula, l’onorevole Stefano Mugnai e l’onorevole Felice Maurizio D’Ettore, all’epoca dei fatti entrambi di Forza Italia, passati nel 2021 a Coraggio Italia. Davanti al tribunale saranno sentiti come testimoni anche i consiglieri comunali Angelo Rossi e Meri Stella Cornacchini nell’ambito del filone Multiservizi, il presunto traffico di influenze illecite sulla nomina (2016, rinnovata nel 2019) di Luca Amendola alla guida della società dei cimiteri.

Per l’accusa la designazione di Amendola, in quota Forza Italia, per quanto compresa negli accordi della coalizione di centrodestra, sarebbe stata viziata da un “accordo commerciale” tra Amendola e il consigliere Roberto Bardelli, detto Breda, il più eletto degli azzurri nella lista elettorale 2015 ma rimasto senza incarichi. Al suo farsi da parte avrebbe corrisposto un aiuto economico: linee di credito presso banche, propiziate appunto da Amendola, per risollevare i problemi finanziari del suo distributore di carburante.

Le attese andarono deluse. Il filone coinvolge anche il sindaco Alessandro Ghinelli, con ipotesi favoreggiamento, per essersi - secondo l’imputazione - adoperato per questo scopo attivandosi di persona con i deputati di Forza Italia per il rispetto degli impegni, per quanto fossero imprecisati. Imputato anche Lorenzo Roggi, presidente di Arezzo Casa verso la riconferma (in quota Lega) che all’epoca condivideva con Bardelli la sua linea critica verso chi non avrebbe rispettato i patti. I pm Roberto Rossi e Chiara Pistolesi contestano anche che l’associazione culturale Il Baluardo di Roggi e Breda sarebbe stata veicolo di qualche aiutino.

Sempre sullo stesso filone vengono sentiti in aula come testimoni il commercialista di Bardelli, dottor Andrea Ciofini, e il commercialista di Amendola, dottor Sandro Panzieri, convocati già nella precedente udienza ma non sentiti per mancanza di tempo causa il protrarsi del filone consulenze d’oro (gli incarichi per mezzo milione assegnati a professionisti e ritenuti peculato). Il reato legato alla vicenda Multiservizi ha tempi di prescrizione ravvicinati.

Le difese degli imputati lo contestano comunque alla radice, affermando l’assenza di condizionamenti reali sulla nomina, che faceva parte dell’agenda politica e amministrativa, indipendentemente dalle questioni tra Amendola e Bardelli. Pesano sul sindaco Ghinelli (indagato anche nei filoni consulenze e nomina di Macrì in Estra) certe frasi pronunciate in riunioni (registrate di nascosto dal collaboratore Sergio Staderini, condannato in abbreviato su tutti e tre i filoni) suggestive ma variamente interpretabili. La frase principale: “mi hanno sempre detto nominalo (riferito ad Amendola, ndr perché risolvi i problemi al Breda, gli vuoi bene al Breda? Allora nominalo”.

Il primo cittadino ebbe modo di dichiarare, dopo l’avviso di garanzia, che aveva agito come il buon padre di famiglia che ascolta tutti e si dà da fare per risolvere i problemi, nulla di illecito. L’audizione dei parlamentari, dei consiglieri di maggioranza Rossi e Cornacchini che parteciparono alle riunioni del gruppo in quella fase, e dei commercialisti, servirà a ricostruire questa vicenda, sicuramente non una pagina di vita amministrativa esaltante, ma se macchiata da reati questo lo stabilirà alla fine il tribunale, presieduto dal giudice Ada Grignani, che conduce il processo e che più avanti, prossima al parto, cederà il ruolo a Filippo Ruggiero. Sentenza per gli undici imputati del maxi processo entro il 2022. Il traffico di influenze illecite si prescrive a ottobre 2023.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.