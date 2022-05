Arezzo, Angelo Rossi: "Volevo boicottare nomina Amendola". Commercialista rischia per falsa testimonianza

04 maggio 2022 a

a

a

Tensione quando parla il commercialista di Amendola, Sandro Panzieri. Ha ritrattato il suo racconto e il procuratore Roberto Rossi ha trasmesso la deposizione in procura perché si valuti la “falsa testimonianza”. Perché quanto si legge nei verbali resi da Panzieri alla Digos durante le indagini - dove emergono i contorni di un “patto” tra Amendola, proiettato in Multiservizi, e Bardelli, in cerca di aiuti economici - non ha trovato affatto conferma nelle parole pronunciate alla Vela. “Non sono riuscito a spiegarmi”, “non sono stato interpretato bene”, si giustifica il testimone. L’avvocato di Amendola, Manneschi, ha fatto notare al tribunale che quando il commercialista venne convocato dalla Digos era stato tutta la notte al pronto soccorso, ricoverato d’urgenza per una colica renale. E’ nel riferire della riunione tra lui, Bardelli, Amendola e il commercialista del Breda, Ciofini, che Panzieri sfuma: “Amendola dette disponibilità ad intervenire verso alcune banche” per aiutare Bardelli, in difficoltà finanziarie. ma Panzieri non collega questo interessamento alla nomina nella partecipata. “Era una eventualità”. Il pm Rossi incalza il testimone, ma il patto su Multiservizi resta sbiadito. “Amendola aveva già avuto modo di supportare Bardelli in precedenza con piccole sponsorizzazioni tramite una associazione, Il Baluardo”. Rossi insiste sull’accordo per Multiservizi, ottiene dal testimone la frase: “Amendola gli chiese, in caso, di non opporsi alla nomina”. Ma niente patto illecito. “C’era solo un interessamento di Amendola per verificare disponibilità presso gli istituti di credito”. E perché allora Breda si arrabbiò? dice il pm, lei nei verbali ha parlato di “promessa non onorata...”. Era irritato perché la “pratica” sul consolidamento finanziario non andava avanti. Il magistrato gli chiede ancora dell’idea che ci fu, ad un certo punto, di girare alla stazione di servizio di Breda, i rifornimenti dei mezzi di Multiservizi. “Una rotazione. Ma non aveva i contributi regolari e non si fece”. Sempre per il criterio della rotazione, anche la scelta di diversificare i patrimoni di Multiservizi da una sola banca a sette istituti. E non, come ipotizza il capo d’accusa, per cercare banche disponibili col Breda. Poi parla come testimone il commercialista di Bardelli, Andrea Ciofini, che descrive la situazione debitoria che aveva il Breda “altamente complessa”. “Cercava appoggi per finanziamenti bancari e Amendola si era offerto”. Con Amendola “erano conoscenti di lunga data”. Però il “patto” in modo diretto nessuno glielo ha esposto. Ance se “Bardelli mi ha riportato che Amendola aveva intenzione di ricoprire qualche carica. Il mio cliente aveva preso molti voti e faceva parte della stessa compagine politica”. Bardelli quindi, avrebbe potuto indicarlo per le nomine. Ciofini ricevette anche una richiesta di informazioni di Staderini allora braccio destro di Ghinelli, in vista di una riunione col Breda.

CORNACCHINI E ROSSI

“Ci fu una preconsiliare sulla nomina di Amendola in Multiservizi: chi era contrario, e c’erano, doveva dirlo o tacere per sempre”. Mery Cornacchini, consigliera comunale apprezzata in città per il suo slancio sul decoro, si trova a testimoniare sulla riunione del 2016 del gruppo Ora Ghinelli. Il procuratore Rossi le fa domande e dopo Cornacchini tocca al testimone Angelo Rossi, che sulla stessa riunione la dice schietta: “Io ero contrario alla nomina, politicamente, perché era un nome che voleva Bardelli e io, anche se siamo amici da una vita, non lo condivido per certe posizioni vicine ad ambienti neofascisti”. Così Rossi e altri tentarono il “sabotaggio” della nomina di Amendola nella società dei cimiteri. Ma non ebbero i numeri e la forza. Intervenne Bardelli-Breda in quella riunione? chiede il pm a Cornacchini. “Disse che Amendola era una persona onesta”. Il sindaco, specifica, non era presente alla preconsiliare. Si trattava di valutare scelte fatte ad altri livelli e quello di Amendola era un nome in quota Forza Italia. Angelo Rossi specifica: “Sapevo che Amendola era sponsorizzato da Roberto Bardelli, ma una parte di Ora Ghinelli era contraria, io compreso, volevamo farla cadere, per dare fastidio”. E come reagì Bardelli, chiede il pm? “Diventò rosso, era arrabbiato e difendeva la sua posizione”. Il 17 maggio, in aula la dottoressa Rostagno, giurista di Torino, che fu interpellata da comune e Coingas quando il consigliere comunale Francesco Macrì, nel 2016, su nominato in Estra. Per la procura non si poteva e fu abuso d’ufficio. Sarà sentita anche, per completare il filone consulenze d’oro, l’avvocatessa Santolini dello studio Olivetti Rason. Poi dal 24 i testi delle parti civili, quindi quelli delle difese. A giugno il cambio di presidente del tribunale: si ferma Ada Grignani, impeccabile, prossima al parto. In autunno conclusioni e sentenza.

L.S.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.