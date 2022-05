Arezzo, duecento biglietti per la trasferta con il Lornano Badesse che vale il terzo posto

Nicola Brandini 05 maggio 2022 a

Mentre sta andando avanti la trattativa che sta portando Paolo Giovannini ad Arezzo come nuovo direttore generale per la prossima stagione, la squadra agli ordini di mister Mariotti sta preparando le ultime due giornate di campionato prima di tuffarsi nei playoff.

L’attuale direttore uscente del Pontedera sta chiedendo in queste ore la rescissione del contratto alla società granata, e una volta che l’avrà ottenuta e si sarà liberato allora si potrà mettere nero su bianco l’accordo con l’Arezzo e portare la trattativa a termine con esito positivo. Con ogni probabilità ne sapremo di più ad inizio della prossima settimana, quando anche il destino dell’Arezzo sul campo sarà più delineato.

Per gli uomini di Mariotti domenica è in programma la trasferta sul campo del Lornano Badesse, e una vittoria permetterebbe all’Arezzo di assicurarsi la terza posizione in classifica in attesa di ricevere al Comunale la quarta classificata nel primo turno playoff di domenica 22 maggio. Nella giornata di domani prenderà il via la prevendita dei biglietti per la sfida in terra senese, in programma domenica alle 16 allo stadio “D. Berni” di Badesse.

La società ospitante ha fatto sapere di aver messo a disposizione per i tifosi aretini 200 tagliandi per la tribuna ospiti. I tagliandi saranno in vendita presso la sala stampa dello stadio Comunale domani dalle 17 alle 19 e sabato dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17. Sarà possibile acquistare i biglietti (al costo di 12 euro) anche il giorno della partita allo stadio “Berni”. Intanto martedì scorso si è svolto il sorteggio della fase finale dei campionati Allievi e Giovanissimi regionali. Gli Under 17 amaranto allenati da mister Bernardini sono stati sorteggiati nel triangolare assieme a Viaccia Calcio, formazione pratese, e Mazzola Valdarbia, senese.

Esordio mercoledì 11 alle 16 contro la perdente del primo in contro in programma domenica prossima. L’avversario degli Under 15 di mister Avantario sarà invece la Poggibonsese Calcio Invicta, che l’Arezzo ospiterà domenica alle 10,30 per la partita d’andata (il ritorno, in terra senese, la domenica successiva).

