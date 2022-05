Arezzo, donna e ragazzo di 17 anni denunciati per furto in negozio di abbigliamento

05 maggio 2022 a

a

a

Furto di capi d'abbigliamento di marca per 1.300 euro di valore: denunciati in due, una donna di 47 anni e un ragazzo di 17, entrambi di Arezzo. I due sono accusati per l'episodio avvenuto il 3 aprile a Foiano della Chiana, in località Farniole, al Parco Valdichiana, centro commerciale che sorge nei pressi della zinna Outlet.

Al termine di accertamenti di polizia giudiziaria, il personale del Nucleo Radiomobile della compagna di Cortona ha deferito in stato di libertà il minorenne e la donna per furto aggravato. I due sono stati identificati mediante la visione delle immagini del sistema di video sorveglianza e attraverso la raccolta di informazioni nel territorio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.