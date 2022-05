Arezzo, così saranno scongiurati gli allagamenti in via Romana: lavori da 2,2 milioni al via da giugno

Sara Polvani 07 maggio 2022 a

Si è concluso l’iter per l’affidamento dei lavori di adeguamento del sistema fognario di via Romana ad Arezzo. Partiranno a giugno i primi interventi, grazie ai quali si fronteggeranno le problematiche di allagamento in occasione di eventi meteorici intensi.

L’importo degli interventi previsti è pari a circa 2 milioni 200 mila euro, con Nuove Acque che parteciperà al finanziamento con 800 mila euro (35% del totale), mentre la parte restante verrà investita dal Comune di Arezzo.

“Si tratta di un intervento molto atteso”, ha spiegato il presidente di Nuove Acque, Paolo Nannini, “che ci permetterà di fronteggiare le problematiche di allagamento a seguito di piogge pesanti. Si tratta di un investimento importante sia per noi che per l’amministrazione comunale, con i cittadini che potranno godere dei benefici derivanti dai lavori, una volta che questi saranno conclusi”.

“Siamo veramente felici”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Nuove Acque, Francesca Menabuoni, “per la conclusione delle procedure di gara e il prossimo avvio dei lavori. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Arezzo per la fondamentale partecipazione a questo progetto, con il quale ribadiamo nuovamente il nostro impegno per il territorio e per i cittadini”.

Nello specifico, l’area è compresa tra via Romana, fosso Sellina, linea ferroviaria Firenze-Roma e viale Fratelli Rosselli. Nuove Acque curerà tutta la parte progettuale e realizzativa delle opere.

I lavori del primo lotto, con avvio previsto per giugno 2022, prevedono la realizzazione di un nuovo collettore principale in via Ippolito Nievo lungo oltre 500 metri e di 6 collettori secondari che riceveranno le acque meteoriche e dall’argine del Vingone le recapiterà nel torrente evitando, nei casi di piogge intense, l’allagamento della zona.

Inoltre, verrà realizzato un impianto idrovoro con tre pompe da 30 kw in grado di sollevare 300 litri al secondo ciascuna, con attivazione in sequenza, fino a una portata massima di 900 litri al secondo.

I lavori del secondo lotto, con la gara d’appalto che verrà avviata a breve, riguarderanno invece nel corso del 2023 la realizzazione, con tecnologie ‘no-dig’ (senza scavo), di un collettore principale in via Romana lungo circa 460 metri, con un’opera che recapiterà le acque in eccesso nel torrente Sellina.

“L’intervento, per il quale il Comune si assume un onere pari al 65% dell’investimento complessivo, riguarda l’adeguamento del sistema fognario a servizio dell’area di via Romana e consentirà di mitigare l’attuale situazione di rischio idraulico”, ha sottolineato l’assessore Marco Sacchetti, “Per eliminarlo definitivamente occorreranno ulteriori interventi sul reticolo idrografico secondario, già in fase di avanzata progettazione. La sinergia tra gli enti coinvolti nella gestione e nella sicurezza del territorio è il miglior metodo di amministrazione e buon governo”, conclude Sacchetti.

