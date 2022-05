Muore a 44 anni ex calciatore della Sansovino di Maurizio Sarri e allenatore del Montevarchi

08 maggio 2022 a

a

a

"Ci siamo svegliati con una notizia sconvolgente. Stanotte ci ha lasciato alla età di 44 anni Gregorio Pagliucoli nostro collaboratore da tanti anni e allenatore professionista di tanti ragazzi del nostro settore giovanile. Lascia ascia la moglie e due bambini. La società si stringe attorno alla famiglia e a tutti coloro che amavano Gregorio. Ciao Gregorio, il tuo ricordo rimarrà sempre presente, sappiamo che continuerai a seguirci ed a guidarci”. Così la pagina Facebook del Montevarchi calcio dà la notizia drammatica della morte di Gregorio Pagliucoli giunta nella notte a causa di un malore. Pagliucoli, attuale allenatore degli Allievi professionisti del Montevarchi, aveva indossato, da calciatore anche la maglia della Sansovino di Maurizio Sarri. Era stato Nario Cardini, ex direttore sportivo, a scoprire il talento di Pagliucoli in Eccellenza e a portarlo a Monte San Savino dove ha giocato per cinque anni. "Giocatore della Sansovino per 5 esaltanti stagioni, dalla Eccellenza alla Serie C2, capitano della squadra che la notte del 19 aprile 2003 alzò al cielo la Coppa Italia di Serie D. Le più profonde condoglianze alla famiglia…Ciao Gregorio, per noi immortale", lo ricorda la Sansovino.

