Arezzo, a Bimbimbici pedalano in mille. L'assessore Casi: "+18% dell'uso delle due ruote"

Un successo come non si era mai visto. I numeri dicono che l’edizione di Bimbimbici, la manifestazione organizzata da Fiab e che è andata in scena ieri mattina per le strade di Arezzo, ha coinvolto “circa mille persone”, sottolinea l’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Casi anche lui presente con casco e due ruote, insieme all’assessore allo sport Federico Scapecchi. “Un successo incredibile - dice Alessandro Casi - frutto di una politica, quella della mobilità dolce, sulla quale questa amministrazione crede molto”. Il primo step è stato infatti la promozione che in questo anno e mezzo c’è stata nelle scuole. “Abbiamo fatto diverse iniziative - dice Casi - insieme a Fiab e siamo riusciti in questi ultimi mesi a fare cambiare la mentalità ai ragazzi, facendo in modo che venisse trasmessa anche a casa”. Risultato numeri che aumentano nell’uso della bicicletta per raggiungere scuola o posti di lavoro e diminuiscono per quanto concerne l’utilizzo dell’auto. “Tra marzo e aprile con il progetto di Annibale il serpente sostenibile, abbiamo registrato spostamenti sostenibili verso le scuole aretine che sono migliorati in media del 18 per cento e una riduzione media dell’uso dell’automobile del 30%.”. A inizio anno scolastico invece è stata la volta di “andiamo a scuola a piedi ed in bici” poi ci sono stati ottimi esempi di buone pratiche con la realizzazione di Pedibus, sempre per raggiungere diversi plessi scolastici. Ma quanto Arezzo è già pronta per la mobilità dolce? “Arezzo parte da una base importante - dice ancora Casi - e poi in questi anni ci stiamo attrezzando per ampliarla ancora. Ci sono due obiettivi che stiamo perseguendo. Il primo è vicino e si tratta del nuovo tratto che collegherà la zona dell’ospedale San Donato, con via Colombo e dunque anche con Saione”. Poi ci sarà un secondo obiettivo: “I sette chilometri di nuove piste ciclabili che saranno realizzate tra la fine del 2022 e l’inizio del 2024 e che rientrano nel piano urbano mobilità sostenibile e che collegano il centro città con l’immediata periferia”. “Ci sarà un primo collegamento - sottolinea Casi - tra l'area Multisala, i centri commerciali Setteponti, l'area dell'Obi e tra questi e il centro della città. Inoltre l'itinerario verrà esteso fino alla frazione di Ceciliano che dista circa 4 chilometri dalle mura cittadine, con un tragitto che non presenta dislivelli ma che, per essere percorso in bicicletta, risulta poco sicuro a causa del traffico sostenuto, soprattutto fino alla rotatoria e che quindi con il nuovo intervento sarà messo in sicurezza”. “La mobilità dolce è un tema che sta particolarmente a cuore a questa amministrazione che sta cercando di incentivare l’uso delle due ruote per piccoli spostamenti cittadini”. Una mentalità che, complice anche il lockdown, sta finalmente cambiando e il lungo serpentone di biciclette che ieri mattina si è snodato tra le vie cittadine ne è la riprova.

