L'Arezzo battuto a Badesse si gioca domenica col Flaminia il terzo posto più vantaggioso per i play off

Il Lornano Badesse conquista una storica vittoria contro l’Arezzo (2 a 0) , dopo una gara vibrante e dove entrambe le formazioni hanno lottato su ogni pallone per cercare di superarsi: alla fine i ragazzi di Alessandria hanno sfondato il fortino aretino ed hanno riconquistato il quinto posto in classifica utile in chiave play off. Mentre l’Arezzo si deve affidare all’ultima partita di domenica prossima per restare al terzo posto, posizione che offre vantaggiosa per gli spareggi.

Primo tempo su buoni ritmi, con le due formazioni guardinghe ma che non disdegnavano di portare insidie alle difese avversarie, si vedevano tra i più attivi Frosinini e Diarrassouba per la formazione di casa a cui rispondevano Cutolo e Calderini per gli ospiti. Gli sforzi dei reparti avanzati di entrambe le formazioni si scontravano con le difese avversarie che avevano sempre la meglio, mettendo in evidenza un roccioso Frosali per l’Arezzo e Manganelli, Schiaroli e Conti per la squadra di casa.

La musica cambiava nella ripresa quando, dopo alcune occasioni amaranto con Calderini e Lazzarini, l’Arezzo rimane in inferiorità numerica al 18’st per il doppio giallo rimediato da Biondi; è questo il primo episodio chiave della partita perché il Lornano Badesse tenta fin da subito di sfondare la difesa avversaria con Guidarelli (sinistro dal limite dell’area parato da Colombo) e con Cecconi che si ritrova in solitario davanti a Colombo ma non riesce a a sfruttare l’occasione anche per il recupero dell’estremo difensore avversario.

Al minuto 26 il secondo episodio decisivo per le sorti dell’incontro con un calcio di rigore assegnato all’Arezzo per un fallo di mano in area di Chiti: sul dischetto si presenta Calderini ma Conti si supera e mette in angolo.

Quando la gara sembrava incanalata verso un risultato di parità arriva un ulteriore episodio che fa esplodere di gioia lo stadio: Paparusso in percussione entra in area e Mancino sbaglia l’intervento e mette a terra l’esterno sinistro biancoceleste, costringendo il direttore di gara a concedere la massima punizione: Lucatti dal dischetto fa centro e regala il vantaggio ai suoi.

In pieno recupero la seconda rete per i locali è opera di Gozzerini che chiude l’incontro con azione perentoria, conquista palla a centrocampo, resiste al recupero di Mancino e si presenta davanti a Colombo che lo supera con un tocco morbido. L’Arezzo adesso si gioca il terzo posto in casa con il Flaminia domenica prossima. Ultima di campionato.

TABELLINO

LORNANO BADESSE 2

AREZZO 0

LORNANO BADESSE (3-4 -3): Conti; Cecconi, Paparusso, Chiti (29’st Discepolol), Manganelli, Schiaroli, Frosinini (36’st Corsi), Ranelli, Lucatti, Diarrassaouba (39’st Gozzerini), Cappelli (19’st Guidarelli) - a disposizione: Trapassi, Bonechi, Mari, Berardi, Mignani

Allenatore: Antonio Alessandria

AREZZO (4-3-3): Colombo, Zona (42’st Marras), Biondi, Frosali, Campaner, Lazzarini (34’st Mancino), Pizzutelli (43’st Pisanu), Benedetti (19’st Marchi), Cutolo, Persano (22’st Pinna), Calderini - a disposizione: Balucani, Mastino, Sicurella, Ruggeri

Allenatore: Stefano Martinelli

ARBITRO: Stefano Peletti di Crema (Manuel Cavalli di Bergamo e Carlo Farina di Brescia).

NOTE: spettatori presenti 250circa. Campo in perfette condizioni - Ammoniti: Chiti, Schiaroli, Gozzerini, Biondi, Zona, Calderini – espulsiioni : 18’st Biondi per somma di ammonizioni – 26’st Conti para un rigore a Calderini - Angoli: 4 a 9 - . Recupero: PT1 ' ; ST 6'

RETI: 41’st Lucatti (rig), 49’st Gozzerini

