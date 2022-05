Elezioni amministrative, ipotesi quarta lista a Monte San Savino: movimenti a sinistra

11 maggio 2022 a

Ipotesi quarta lista a circa un mese dalle elezioni amministrative a Monte San Savino. Rincorrersi di voci, raccolta di firme a sinistra (con supporto interessato, pare, da altre sponde) e nome virtuale del candidato sindaco: Claudio Eminenti.

C’è tempo fino alle 12 di sabato 14 maggio per presentare ufficialmente le liste. Nessuna conferma sulla quarta presenza nella griglia di partenza, incentrata sui Comunisti Italiani.

Per ora tre gli schieramenti ufficializzati dove, è chiaro, le antenne sono drizzate rispetto a questa eventualità perché un quarto sfidante che porta via voti e sfilaccia l’elettorato, può influire in modo decisivo sull’esito finale.

Lavori in corso, ovviamente, nel centrosinistra dove i pontieri operano per ricucire: questa lista di sinistra potrebbe complicare l’operazione elettorale volta a mantenere le redini del comune, tenute nelle ultime due legislature dal sindaco Margherita Scarpellini.

I nomi della squadra del candidato sindaco della coalizione “Lista per Monte San Savino”, l’ingegnere Antonio Marzullo, non sono ufficializzati. Il Pd sostiene la compagine.

Chi ha già rotto gli indugi ufficializzando la lista al completo è la lista 52048 Orizzonti Comuni sostenuta dai partiti del centrodestra e che propone come cinque anni fa l’avvocato Gianni Bennati per la carica di primo cittadino. Con lui in squadra ci sono Davide Basagni, Roberto Bossolini, Alessandro Casini, Valeria Casini, Alessandra Cheli, Paola Del Pasqua, Sonia Donati, Federica Galli, Amulio Liberatori, Giuliano Pascucci, Patrizia Roggiolani, Roberto Vanni.

Ha acceso i motori e sta lavorando sodo la lista Monte al Centro che porta come candidato sindaco Claudio Valdambrini. La presentazione del progetto civico e della lista al completo sono in programma domani giovedì 12 maggio alle 21 al Cassero. “Realizzare il presente, progettare il futuro” è lo slogan. Tra i nomi che circolano rispetto ai candidati di Monte al Centro ci sono quelli di Giuseppe Veltroni, Nicola Salvadori, Stefano Merelli, Mauro Nofri.

Situazione in parte definita e in parte ancora fluida per la corsa al municipio di Monte San Savino che in passato fu conquistato dal centrodestra, con la vittoria di Carlo Alberto Carini, poi tornato al centrosinistra e adesso al centro di una sfida che si preannuncia combattuta e incerta.

Lu.Se.



